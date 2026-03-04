La investidura para presidir la Junta de Extremadura arranca con un escenario político incierto. El Partido Popular no cuenta todavía con los apoyos suficientes para asegurar que su candidata, María Guardiola, sea elegida presidenta en la primera votación del Parlamento regional. El motivo es claro. Vox ha confirmado que no votará a favor de la investidura en la primera ronda, lo que complica el camino del PP para hacerse con el gobierno autonómico. Aunque las negociaciones siguen abiertas, el respaldo del partido liderado en Extremadura por Óscar Fernández dependerá de que se alcance un acuerdo político previo. El Grupo Parlamentario Vox anunció que no respaldará a María Guardiola en la primera votación del debate de investidura en la Asamblea de Extremadura, prevista para este miércoles. Esta votación exige mayoría absoluta, algo que el Partido Popular no podrá alcanzar sin el apoyo directo de la formación. Durante su intervención en el pleno, el portavoz de Vox, Óscar Fernández, dejó clara la postura del partido y descartó cualquier apoyo automático al PP mientras no exista un acuerdo político concreto. Según explicó, la decisión responde a la falta de garantías sobre las políticas que se aplicarían en un eventual gobierno autonómico. El dirigente fue contundente al explicar la posición de su grupo. “Será un sí o un no, porque aquí no hay medias tintas. Si hay acuerdo, será un sí y si no lo hay, será un no, y ahora mismo, como usted sabe, no hay ningún acuerdo”, afirmó durante el debate parlamentario. Aunque Vox no apoyará a Guardiola en la primera votación, el partido no cierra la puerta a un acuerdo posterior con el PP. De hecho, Fernández aseguró que las conversaciones siguen abiertas y que existe margen para alcanzar un pacto antes de la segunda votación prevista en la Asamblea. En esa segunda votación, que podría celebrarse este viernes, el requisito cambia. Ya no sería necesaria una mayoría absoluta, sino mayoría simple, lo que permitiría la investidura de Guardiola si Vox opta por la abstención. El portavoz de Vox recordó además que su formación entregó al Partido Popular una serie de propuestas desde enero y que estas siguen siendo la base para una posible negociación. En su intervención, criticó que el discurso de la candidata popular se centró en titulares generales y no entró en el detalle de las medidas que reclama su partido. También lanzó una crítica directa a la dirección nacional del Partido Popular. Según Fernández, si todavía no existe un acuerdo es porque desde la sede nacional del partido “todavía no quieren” avanzar en ese pacto político. El apoyo de Vox a un gobierno del PP en Extremadura dependerá de que se acepten una serie de medidas políticas que la formación considera imprescindibles para impulsar lo que denomina un cambio en la región. Entre las principales propuestas se encuentra mantener la Central Nuclear de Almaraz hasta el año 2050, impulsar el proyecto de regadío de Tierra de Barros y reforzar el apoyo al sector primario frente a las políticas ambientales europeas. El partido también reclama un aumento del presupuesto sanitario con 500 millones de euros adicionales, un plan para contratar 1200 enfermeros, una rebaja fiscal profunda y medidas de apoyo a la natalidad y a las familias. A ello se suman propuestas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda mediante la liberación de suelo y la construcción de viviendas protegidas. Otras exigencias incluyen la eliminación de subvenciones a entidades ideológicas, el rechazo al reparto de inmigrantes ilegales en la región, la simplificación de la normativa ambiental y una reducción del número de diputados en la Asamblea de Extremadura. El calendario político también introduce presión sobre las negociaciones. Si María Guardiola no logra ser investida en el segundo intento, se abriría un plazo de dos meses para intentar una nueva investidura. En caso de que no se alcance ningún acuerdo durante ese periodo, la Asamblea quedaría disuelta y Extremadura tendría que celebrar nuevas elecciones autonómicas.