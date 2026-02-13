El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, anunció su reincorporación al cargo a partir del lunes 16 de febrero de 2026, después de casi un mes de baja médica. Según comunicó el propio Illa a través de la red social X, regresará “con muchas ganas, energía y determinación” a sus responsabilidades como president tras haber recuperado completamente la movilidad. Illa estuvo de baja desde el 17 de enero de 2026, cuando ingresó en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona aquejado de un cuadro de dolor lumbar y pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores. El diagnóstico fue una osteomielitis púbica, una inflamación ósea causada por una infección bacteriana. El equipo médico que lo trató señaló que se trataba de una enfermedad “potencialmente grave”, ya que podría haber provocado una sepsis (respuesta extrema del cuerpo a una infección que puede ser letal). Sin embargo, fue tratada a tiempo y la evolución clínica fue buena. Después de ingresar en UCI los primeros días, la evolución fue favorable, disminuyendo el dolor y recuperándose de forma progresiva. Después de dos semanas hospitalizado, recibió el alta y continuó el tratamiento en su domicilio. El exministro de Sanidad deberá continuar con el tratamiento antibiótico que dura ocho semanas (ya lleva cuatro). Desde la Presidencia de la Generalitat señalaron que podrá reincorporarse de forma progresiva a sus actividades presenciales. La reincorporación será gradual a partir del lunes 16 de febrero de 2026. Durante su ausencia, las funciones del Govern fueron coordinadas por el consejero de Presidencia. “Mi agradecimiento al personal del Hospital Vall d’Hebron por su profesionalidad, dedicación y calidad humana. Nuestra sanidad pública es un orgullo colectivo”, destacó Illa en las redes y agradeció por “todo el calor y los ánimos” brindado estos días.