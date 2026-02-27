Cataluña ha dado luz verde a su proyecto de presupuestos para 2026 con una cifra que marca el tono del ejercicio: 4146 millones de euros en inversiones. El Govern atribuye este impulso a un récord histórico en el ahorro corriente, que alcanza los 2475 millones, un dato que permite sostener el mayor volumen inversor desde 2023. Las cuentas, que ahora comienzan su recorrido en el Parlament, superan el nivel inversor aprobado en 2023, pese al fin de los fondos europeos Next Generation. Además, el Departamento de Economía ha comunicado que en 2025 se ejecutaron 3423 millones en inversiones, un 122% más de lo inicialmente previsto. Una parte central de los presupuestos de Cataluña 2026 se concentra en infraestructuras. Se destinan 526 millones a infraestructuras ferroviarias y transporte público, entre ellos 101,4 millones para el alargamiento de la línea Llobregat-Anoia de FGC, 101,2 millones para el tranvía de Tarragona y 50,3 millones para la conexión ferroviaria con el Aeropuerto de Barcelona. En el ámbito sanitario, las cuentas contemplan 365,7 millones para ampliación y mejora de hospitales, como el Joan XIII (54,2 millones) o la remodelación del Clínic (23,9 millones). A ello se suman 313,9 millones para centros educativos y de Formación Profesional, además de 166,8 millones destinados a la conservación y mejora de la red viaria. También figura una partida de 355 millones vinculada al contrato de Rodalies, en un contexto marcado por incidencias en la red ferroviaria. Sin embargo, el Govern no ha incluido aún una dotación específica para cubrir gastos extraordinarios derivados de cortes o refuerzos de transporte, ya que calcula el coste total para reclamarlo posteriormente al Estado. Uno de los bloques más destacados es el de vivienda pública, con una partida récord de 1900 millones de euros. De esta cifra, 1250 millones proceden del acuerdo con Comuns y 650 millones se canalizan a través del Institut Català de Finances. En materia social, el proyecto prevé 3813 millones para atención primaria en salud, 160 millones en ayudas al alquiler para colectivos vulnerables y 922 millones para políticas de empleo. Además, se reservan 194 millones para mantener las bonificaciones de la T-Usual y la T-Jove y 40 millones para continuar el tramo central de la línea 9 del metro. Las cuentas también contemplan 121,8 millones para la Agència Tributària de Catalunya (ATC), organismo llamado a asumir en el futuro la gestión del IRPF, una cuestión clave en la negociación política actual. Aunque el Govern ya ha alcanzado un pacto con Comuns, necesita el respaldo de ERC para aprobar definitivamente los presupuestos. La consellera de Economía, Alícia Romero, ha reiterado su compromiso con los republicanos y ha asegurado que no contempla otro escenario que no sea la aprobación de las cuentas. “Siempre hay momentos de altibajos en las relaciones, pero estoy convencida de que los podremos superar”, afirmó Romero tras el Consell Executiu. La consellera ha insistido en que el compromiso para avanzar en la gestión del IRPF por parte de la Generalitat “quedó muy clara” en la comisión Bilateral Estado-Generalitat y que ahora toca concretar el calendario. El debate de totalidad se celebrará el 20 de marzo, lo que abre un margen adicional de negociación. Según Romero, el proyecto tiene “suficiente margen” para incorporar peticiones de ERC si finalmente se sientan a negociar. Con un volumen inversor de 4146 millones, un récord en ahorro corriente y una apuesta fuerte por vivienda y servicios públicos, el Govern encara ahora la fase decisiva en el Parlament. El desenlace dependerá de si logra convertir el compromiso político en votos suficientes para sacar adelante las cuentas de 2026.