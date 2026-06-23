Golpe inesperado al IBEX 35: la Bolsa española marca un máximo histórico y al día siguiente pierde terreno por la presión exterior

La Bolsa española vive una semana marcada por máximos históricos y movimientos bruscos. Después de cerrar el lunes en un nuevo récord de cotización, el mercado abrió este martes en negativo afectado por la debilidad de Wall Street, las bolsas asiáticas y el comportamiento de los valores tecnológicos.

El contraste refleja la cautela de los inversores ante un contexto internacional todavía incierto. Aunque el IBEX 35 acumula ganancias de doble dígito en 2026, los mercados continúan atentos a la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y al comportamiento del petróleo.

En paralelo, los operadores siguen de cerca los indicadores económicos que se conocerán en Europa y Estados Unidos, especialmente los relacionados con la actividad empresarial.

Golpe inesperado al IBEX 35: la Bolsa española marca un máximo histórico y al día siguiente pierde terreno por la presión exterior Markus Spiske

El IBEX 35 firma un nuevo récord histórico por encima de los 19.500 puntos

La Bolsa española cerró el lunes con una subida del 1,01% y alcanzó un nuevo máximo de cotización. El principal índice del mercado nacional “ha cerrado la jornada bursátil en los 19.542,3 puntos, un nuevo récord que ha desbancado al anterior máximo”.

El avance estuvo impulsado por el optimismo generado en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y por el retroceso del precio del petróleo. Durante la sesión, el selectivo español fue consolidando ganancias hasta superar una marca histórica que parecía difícil de alcanzar hace apenas unos meses.

Gracias a este movimiento, el IBEX 35 acumula una revalorización cercana al 13% en lo que va de año. El comportamiento del mercado español lo sitúa entre los más destacados de Europa durante 2026.

Wall Street y Asia provocan una corrección tras la jornada récord

La euforia duró poco. Apenas unas horas después del máximo histórico, la Bolsa española abrió este martes con pérdidas. Según la información disponible, el mercado inició la sesión “con un descenso del 0,37%, afectada por la caída de Wall Street y Asia, y los valores tecnológicos”.

Como consecuencia, el IBEX 35 volvió a alejarse de la cota de los 19.500 puntos. En la apertura, el índice retrocedía hasta los 19.470,1 enteros, aunque mantenía unas ganancias acumuladas del 12,62% durante el año.

La atención de los inversores también se centra en los próximos datos preliminares de actividad económica de la eurozona , Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Estas referencias pueden influir en la evolución de los mercados durante las próximas sesiones.

El petróleo, las negociaciones con Irán y los datos económicos marcan el rumbo de la Bolsa española

Uno de los factores más vigilados por los mercados es la evolución del petróleo. Durante la jornada récord del lunes, el barril de Brent europeo “cedía el 3,98 % y se cotizaba a 77,36 dólares por barril”. Este martes continuó la tendencia bajista con una caída adicional del 1,18%.

La evolución del crudo está estrechamente vinculada a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. El mercado interpreta que cualquier avance en las negociaciones podría favorecer una mayor oferta de petróleo y aliviar las presiones sobre los precios energéticos.

El analista de XTB, Manuel Pinto, explicó que el sentimiento de los inversores “podría seguir respaldando las bolsas y presionando a la baja el crudo”, aunque advirtió que “la volatilidad podría regresar rápidamente” si las conversaciones encuentran obstáculos.

Santander supera a Inditex y se convierte en la empresa más valiosa del IBEX 35

La sesión récord también dejó un cambio relevante dentro del mercado español. Santander logró superar a Inditex en capitalización bursátil y recuperó el liderazgo entre las compañías del IBEX 35.

La entidad financiera cerró con una valoración de 176.242 millones de euros y volvió a ocupar la primera posición después de ocho años sin liderar el ranking bursátil español.

Entre los valores más alcistas destacaron Sacyr, ACS, IAG y Corporación Acciona Energía Renovable. En el lado contrario se situaron Indra, Telefónica, Puig e Inditex, que terminaron la jornada con descensos.

Los valores protagonistas de la sesión récord

El índice de referencia de la Bolsa española, el IBEX 35, registró este martes un nuevo máximo histórico cercano a los 19.200 puntos tras subir un 0,69 % aupado por el alza de la banca y en línea con el resto de plazas europeas, que seguían celebrando el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Fuente: EFE Vega Alonso

Sacyr +3,01 % ACS +2,91 % IAG +2,71 % Acciona Energía +2,64 %

Caídas destacadas Variación Indra -2,65 % Telefónica -2,60 % Puig -1,67 % Inditex -1,04 %

La evolución de la Bolsa española en los próximos días dependerá de la estabilidad de los mercados internacionales, del comportamiento del petróleo y de los avances que puedan producirse en las negociaciones geopolíticas que actualmente siguen los inversores.