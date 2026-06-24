Se acabó la euforia en Bolsa: las tecnológicas tumban al IBEX 35 y borran los 19.500 puntos

La Bolsa española vuelve a enfrentarse a una semana marcada por la volatilidad. Tras perder los 19.500 puntos en la sesión anterior, el IBEX 35 ha iniciado la jornada prácticamente plano, con una subida mínima del 0,03%, mientras los inversores continúan pendientes del sector tecnológico y de la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El comportamiento del mercado llega después de varias jornadas de presión sobre las compañías tecnológicas. Aunque algunos analistas consideran que el movimiento responde a una recogida de beneficios tras meses de fuertes avances, la incertidumbre sigue condicionando las decisiones de los inversores.

En este contexto, el IBEX 35 mantiene gran parte de las ganancias acumuladas durante 2026, aunque los mercados internacionales continúan enviando señales mixtas sobre el rumbo de las bolsas en las próximas semanas.

Se acabó la euforia en Bolsa: las tecnológicas tumban al IBEX 35 y borran los 19.500 puntos.EFE/ Vega Alonso Fuente: EFE Vega Alonso

El IBEX 35 pierde los 19.500 puntos tras una jornada marcada por las tecnológicas

La sesión del martes terminó con un retroceso del 0,34% para el principal índice bursátil español. El selectivo cedió 65,8 puntos y cerró en los 19.476,5 puntos.

Según los datos del mercado , el índice quedó por debajo de la barrera psicológica de los 19.500 puntos después de verse afectado por las caídas registradas en Wall Street y por el mal comportamiento del sector tecnológico.

La Bolsa española comenzó la jornada con pérdidas del 0,37% influida por los descensos de los mercados asiáticos y por la debilidad de los valores tecnológicos. A lo largo del día, las pérdidas llegaron incluso a superar el medio punto porcentual antes de moderarse en la recta final de la sesión.

Pese al retroceso, el IBEX 35 conserva una revalorización acumulada del 12,53% en lo que va de año, reflejo de la fortaleza mostrada por el mercado español durante buena parte del ejercicio.

La Bolsa española abre casi plana mientras el mercado espera los resultados de Micron

Tras la corrección del martes, la Bolsa española ha iniciado la sesión del miércoles con una subida testimonial del 0,03%, suficiente para situar al IBEX 35 en los 19.476,9 puntos.

Los inversores mantienen el foco sobre las compañías tecnológicas después de las fuertes caídas registradas en las últimas sesiones. La atención se centra especialmente en la publicación de resultados de Micron, una referencia clave para medir el estado del sector.

Los analistas atribuyen gran parte de las recientes correcciones a una recogida de beneficios tras los máximos alcanzados por muchas compañías tecnológicas. Sin embargo, el comportamiento de los próximos días será determinante para confirmar si se trata de una pausa temporal o del inicio de una tendencia más profunda.

Las ganancias acumuladas del índice alcanzan ya el 12,56% durante 2026, una cifra que sigue situando al mercado español entre los más rentables de Europa en lo que va de año.

Oriente Medio, el petróleo y el euro condicionan el rumbo de las bolsas

Además de las tecnológicas, los mercados siguen pendientes de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, uno de los factores geopolíticos que más atención concentra entre los inversores.

La evolución de estas negociaciones puede tener un impacto directo sobre el precio de la energía y sobre las expectativas económicas internacionales. Por ese motivo, cualquier avance o retroceso es seguido de cerca por las principales plazas financieras.

En la apertura del miércoles, el barril de brent retrocedía un 1% hasta los 76,33 dólares. La jornada anterior se había mantenido estable alrededor de los 77 dólares, reflejando la cautela de los operadores ante los acontecimientos internacionales.

A este escenario se suma la evolución del mercado de divisas. El euro continúa perdiendo terreno frente al dólar y ha descendido hasta los 1,135 dólares, un nivel que representa mínimos de un año.

Uno por uno: los grandes valores que marcaron la sesión del IBEX 35

Se acabó la euforia en Bolsa: las tecnológicas tumban al IBEX 35 y borran los 19.500 puntos ChatGPT

Entre los principales componentes del IBEX 35, el comportamiento fue desigual durante la última jornada bursátil.

El banco Santander cedió un 0,57%, mientras que BBVA perdió un 0,28%. Por su parte, Iberdrola retrocedió un 0,05%, reflejando el tono prudente del mercado.

Inditex concluyó la sesión sin cambios significativos. En contraste, Repsol avanzó un 0,83% impulsada por la evolución del petróleo, mientras que Telefónica destacó entre los mejores valores del índice al subir un 2,59%.

La evolución de estas compañías seguirá siendo determinante para el comportamiento del IBEX 35 en las próximas jornadas, especialmente en un entorno marcado por las tecnológicas, Wall Street y la incertidumbre geopolítica.