El Gobierno español declara una bonificación fiscal del 100% en el IRPF para los propietarios que no aumenten el alquiler Fuente: Shutterstock. Producción: propia.

Este lunes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha efectuado un nuevo anuncio con respecto a la intervención en el mercado de alquiler, que incluye tres medidas urgentes dirigidas a ofrecer incentivos a los propietarios que decidan no aumentar el precio a sus inquilinos, además de iniciativas para mitigar el abuso en los contratos de temporada y de habitaciones.

Para aquellos propietarios que decidan renovar sus contratos sin incrementar el precio para sus inquilinos, se les otorgará una bonificación fiscal del 100% sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará los ingresos que pudieran obtener al aumentar dicho alquiler.

Con esta medida, como afirmó el presidente, se beneficiarán tanto propietarios, inquilinos, como la sociedad en su conjunto. Esto es particularmente relevante, dado que en 2026 una gran cantidad de contratos de alquiler deberán renovarse y una parte significativa de la población, especialmente los jóvenes, se enfrenta a aumentos “desproporcionados” que son el resultado de la “codicia y la especulación”, viéndose obligados a abandonar sus residencias y comenzar de nuevo.

Muchos buscan alquileres y solo encuentran habitaciones a precios altos, lo que impide a miles tener un hogar estable

Medidas para frenar abusos en alquileres de temporada y habitaciones

Como parte de este real decreto ley se limitarán además los contratos de alquiler de temporada para erradicar el uso indebido y se fijarán condiciones estrictas para ser considerados dentro de esta modalidad; al mismo tiempo, se establecerá un régimen sancionador para aquellos que incurran en el incumplimiento de la regulación estatal sobre alquileres de corta duración.

Medidas para frenar abusos en alquileres de temporada y habitaciones Fuente: Shutterstock.

El Ejecutivo también busca frenar el abuso en el alquiler de habitaciones, de tal manera que la renta total de las habitaciones no podrá exceder el precio del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se implementarán los mecanismos de control establecidos en la Ley de Vivienda.

El presidente insiste en reforzar la intervención del mercado del alquiler con medidas urgentes y contundentes para 3 millones de hogares.

Como ejemplo, se ha señalado que, en Cádiz, Barcelona o San Sebastián, 8 de cada 10 anuncios disponibles en las plataformas corresponden a pisos de temporada; y que, en Madrid, estos anuncios se han triplicado desde el año 2023.

Medidas para frenar abusos en alquileres de temporada y habitaciones. Fuente: Shutterstock.

“Nos referimos a un fraude y una injusticia”, ha manifestado Sánchez, quien ha reiterado que frente a la negativa de ciertas comunidades autónomas para implementar los mecanismos que establece la Ley de Vivienda, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de actuar frente a este abuso.

En este contexto, ha enfatizado que el Gobierno se compromete a “luchar” hasta que el derecho a la vivienda sea una garantía y el quinto pilar del Estado de Bienestar.