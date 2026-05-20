En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este miércoles, 20 de mayo de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 62,81 euros, cifra que refleja una variación del -0,91% en comparación con el día pasado.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días según el dato de 1.

Esto sugiere un creciente interés y potencial alcista en el mercado de criptomonedas.

La cotización de Litecoin ha mostrado una evolución claramente bajista, con un cambio del -6.32% en la última semana y una variación anual del -54.35%, lo que implica una rentabilidad negativa tanto en el corto como en el largo plazo; estos descensos reflejan presión vendedora y un desempeño acumulado desfavorable para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 30.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 53.89%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.