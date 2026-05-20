Afirmado | El Gobierno revisará todas las guanteras y anulará tu licencia de conducir si llevas este artículo. Fuente: Shutterstock.

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como cometido fundamental proteger la seguridad vial de todos los conductores y peatones en el territorio español. Con este fin, el organismo realiza adecuaciones constantes en sus normativas de tránsito e impone sanciones económicas a quienes las infrinjan.

Asimismo, la DGT, en colaboración con la Guardia Civil, ofrece de manera sistemática consejos y recomendaciones para guiar el comportamiento de la ciudadanía. Estas divulgaciones frecuentemente abarcan las razones que podrían comprometer la integridad o seguridad de los conductores.

Recientemente, el organismo gubernamental ha hecho pública una relación de otros elementos que, si son transportados en el vehículo, podrían acarrear multas de hasta 30.000 euros o, en situaciones más graves, la revocación de la licencia de conducir.

El Gobierno revisará todas las guanteras y anulará tu licencia de conducir si llevas este artículo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué objetos no se pueden llevar en el coche

En ciertos controles de tráfico realizados por la Guardia Civil, los vehículos que sean considerados sospechosos por los agentes podrán ser objeto de un examen en busca de objetos o sustancias prohibidas. Además, el conductor deberá someterse a la prueba de alcohol y al test de drogas para verificar que se encuentra en condiciones adecuadas para conducir.

Portar armas de fuego o elementos considerados peligrosos en el vehículo sin la autorización correspondiente puede ser clasificado como una infracción grave. En consecuencia, las sanciones económicas pueden superar los 30.000 euros. Estas acciones pueden conllevar responsabilidades más severas, incluyendo cargos penales.

Multas significativas

El rango de sanciones básico, que no representa un riesgo para la sociedad, oscila entre 601 y 3005 euros, dependiendo del grado de las infracciones clasificadas como graves o muy graves, conforme a lo estipulado en el Reglamento General de Circulación. Los elementos más vigilados en el control serán:

Documentación obligatoria : la falta de presentación o la caducidad del permiso de circulación, del permiso de conducir o de la tarjeta de inspección técnica (ITV) puede conllevar multas considerablemente elevadas.

Baliza V-16 obligatoria : A partir de enero de 2026, la luz de emergencia V-16 homologada debe estar disponible, preferentemente en la guantera o en un lugar de fácil acceso, para su utilización en caso de accidentes o averías al volante.

Objetos prohibidos o peligrosos: la presencia de cualquier tipo de arma blanca, arma de fuego sin licencia o debidamente custodiada, o cualquier objeto que pueda ser considerado un elemento peligroso p Objetos prohibidos que pueden costarte el carnet de conducir La DGT podrá retirar el carnet de conducir a todos los conductores que transporten objetos peligrosos sin permiso. Armas, sustancias inflamables o explosivas, animales transportados de forma incorrecta u objetos contundentes, como bates de béisbol sin justificación, pueden resultar en la anulación de la licencia de conducir. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock El organismo vial prohíbe el transporte de herramientas destinadas a la caza ilegal o vigilancia no autorizada, como cámaras ocultas o dispositivos para interceptar comunicaciones. Las gafas térmicas, utilizadas para la observación de personas o animales a larga distancia, constituyen otro objeto cuyo transporte en el interior del vehículo no se encuentra permitido. Para cualquiera de estos objetos se requerirá contar con un permiso correspondiente. Te puede interesar Medida oficial | El Gobierno prohibirá transitar de a una sola persona por vehículo abre en nueva pestaña