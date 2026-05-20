En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este miércoles, 20 de mayo de 2026 en España es de 1,59 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,37%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto sugiere un aumento en la demanda y confianza en el Ripple, lo que podría indicar un potencial crecimiento continuo en su valor.

En la última semana, Ripple (XRP) registró un retroceso del -4.81%, reflejando presión vendedora a corto plazo; sin embargo, la evolución anual es más negativa, con una caída del -54.39%, lo que implica una rentabilidad acumulada claramente desfavorable para quienes mantuvieron la posición durante ese periodo. Estos datos apuntan a una tendencia bajista predominante y a una elevada volatilidad, por lo que la recuperación de la rentabilidad requeriría repuntes sostenidos en el precio.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple fue del 23.15 %, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.44 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.