En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este miércoles, 20 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.475,51 euros, cifra que refleja una variación del 0,66% en comparación con el día de ayer.

El precio de Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que 1 es positivo. Esto indica un crecimiento en su valor en comparación con los días anteriores. La tendencia sugiere un aumento de confianza en ambos activos, lo que podría atraer más inversores y fomentar un interés creciente en el mercado.

En la última semana, Ethereum ha retrocedido un -4.52%, lo que refleja presión bajista a corto plazo; además, la variación del -51.36% en el último año muestra una caída pronunciada y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la inversión en ese periodo, subrayando la alta volatilidad y el riesgo asociado.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum se sitúa en un 29.93 %, lo que es menor que su volatilidad anual del 58.29 %, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.