La Unión Europea destraba el acuerdo comercial con Estados Unidos: busca evitar una nueva guerra arancelaria,

La Unión Europea avanzó este miércoles en la implementación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos tras diez meses de negociaciones marcadas por las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump.

El pacto, alcanzado entre la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, busca estabilizar la relación transatlántica y reducir el riesgo de una escalada comercial entre ambas potencias.

El entendimiento contempla un arancel del 15% sobre numerosos productos europeos exportados hacia Estados Unidos, mientras que Bruselas eliminará gravámenes para bienes industriales estadounidenses.

A cambio, la Unión Europea consiguió introducir cláusulas de salvaguarda que le permitirán suspender parte del acuerdo si Washington incumple las condiciones pactadas o aumenta nuevamente los aranceles.

¿Qué busca la Unión Europea con este pacto?

Desde Comisión Europea sostienen que el acuerdo representa una señal de previsibilidad frente a la volatilidad política de Trump. La presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, afirmó que “un acuerdo es un acuerdo” y defendió la necesidad de preservar el vínculo económico con Washington sin resignar herramientas de defensa comercial.

La Unión Europea destraba el acuerdo comercial con Estados Unidos: busca evitar una nueva guerra arancelaria. EFE / EPA / Ronald Wittek

El pacto incluye además una cláusula de vencimiento en 2029 y obliga a la Comisión a presentar informes trimestrales de seguimiento sobre el cumplimiento estadounidense.

Bruselas también fijó un ultimátum: si antes del 31 de diciembre de 2026 Estados Unidos no reduce a la mitad los aranceles aplicados sobre acero y aluminio hasta llevarlos al techo del 15%, la Unión Europea podrá retirar concesiones comerciales .

La Eurocámara logró incorporar mecanismos de protección para la industria europea, aunque finalmente descartó algunas de las medidas más duras que impulsaban varios eurodiputados, entre ellas mantener aranceles sobre acero y aluminio hasta que Washington eliminara completamente los suyos.

¿Cómo impacta el acuerdo en el equilibrio económico y estratégico global?

El entendimiento entre Bruselas y Washington no se limita al comercio . El acuerdo incorpora compromisos económicos estratégicos, como compras energéticas europeas a Estados Unidos por 750.000 millones de dólares e inversiones adicionales por otros 600.000 millones.

En la Unión Europea interpretan estos movimientos como parte de una estrategia occidental más amplia para reducir dependencias económicas sensibles y fortalecer la alianza transatlántica frente al avance global de China. La energía aparece como uno de los ejes centrales después de la reconfiguración de mercados internacionales tras la guerra en Ucrania.

El negociador del Parlamento Europeo, Bernd Lange, celebró el consenso alcanzado y remarcó que las instituciones europeas consiguieron introducir controles democráticos y mecanismos de reacción ante posibles incumplimientos estadounidenses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión que ha mantenido con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Fuente: EFE.

En la misma línea, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirmó que “Europa es un socio fiable” y destacó que la relación económica entre ambas potencias sostiene millones de empleos.

El acuerdo todavía deberá recibir la ratificación formal de los Estados miembros y del Parlamento Europeo, que podría pronunciarse en junio. Bruselas busca que entre en vigor antes del 4 de julio, la fecha límite fijada por Trump para aplicar nuevos aranceles del 25% sobre vehículos europeos.