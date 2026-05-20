En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este miércoles, 20 de mayo de 2026 en España es de 89.679,2 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,25%.

En los últimos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro se ha mantenido estable.

Esto sugiere que, a pesar de la estabilidad del euro, el Bitcoin está recuperando valor en el mercado.

La cotización de Bitcoin muestra un desempeño negativo: en la última semana retrocedió -2.74% y en el último año acumula una variación de -32.75%, lo que evidencia una tendencia bajista y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la posición en ese periodo, pese a la habitual volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 19.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.59%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.