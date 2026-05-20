En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este miércoles, 20 de mayo de 2026 en España es de 429,26 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,36%.

En los últimos cuatro días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva respecto al euro. La tendencia ascendente sugiere un aumento en la confianza de los inversores.

En la última semana, Bitcoin Cash cayó 13.7%, consolidando una tendencia negativa que en el último año acumula un -36.82%. Esta evolución se traduce en una rentabilidad desfavorable: un inversor que mantuvo la criptomoneda durante 12 meses habría registrado una pérdida aproximada del 36.82%, mientras que el retroceso semanal subraya la debilidad de corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash ha sido del 38.63%, lo que es menor que la volatilidad anual del 52.63%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 429,3 euros.