Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a reducir gastos.

Este viernes, 18 de septiembre de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,91 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,91 euros y el diésel ronda los 1,92 euros por litro. Esta diferencia del 1.55% en la gasolina y del 1.35% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 18 de septiembre de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.769 euros hasta los 2.149 euros

Barcelona: 1.797 euros hasta los 2.089 euros

Valencia: 1.699 euros hasta los 2.049 euros

Granada: 1.829 euros hasta los 2.083 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy viernes 18 de septiembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este viernes:

Madrid: desde los 1.739 euros hasta los 2.129 euros

Barcelona: desde los 1.739 euros hasta los 2.059 euros

Valencia: desde los 1.699 euros hasta los 2.079 euros

Granada: desde los 1.829 euros hasta los 2.059 euros

Ceuta: desde los 1.644 euros hasta los 1.644 euros

Zaragoza: desde los 1.968 euros hasta los 2.049 euros.

Málaga: desde los 1.809 euros hasta los 2.059 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 es un carburante sin plomo con índice de octano 98 (RON) que tolera mejor la detonación prematura; en motores de alta relación de compresión o con turbo que la requieren o recomiendan, puede aportar mayor rendimiento y eficiencia, un funcionamiento más suave y una mejor protección del motor gracias a sus aditivos.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.979 euros y el máximo es de 2.239 euros

Barcelona: desde 1.889 euros hasta los 2.239 euros

Valencia: desde 1.84 euros hasta los 2.249 euros

Granada: desde 1.989 euros hasta los 2.205 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Mantén una velocidad constante, evita acelerones y usa marchas largas cuando sea posible.

Revisa la presión de los neumáticos, realiza mantenimiento periódico y aligera el peso del vehículo.

Planifica rutas para evitar tráfico, apaga el motor en paradas prolongadas y usa el aire acondicionado con moderación.

Contenido generado por inteligencia artificial.