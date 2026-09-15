El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este martes, 15 de septiembre de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,87 euros, el de la gasolina 98 es de 2,08 euros y el del diésel es de 1,86 euros. En comparación con el pasado día, estas cifras reflejaron una variación del 0.62% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 1.08%.

Fuente: narrativas-es

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 15 de septiembre de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.729 euros hasta los 2.139 euros

Barcelona: 1.665 euros hasta los 2.054 euros

Valencia: 1.649 euros hasta los 2.035 euros

Granada: 1.739 euros hasta los 2.035 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 15 de septiembre en España?

Durante este martes, 15 de septiembre de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.729 euros hasta los 2.129 euros

Barcelona: desde los 1.645 euros hasta los 2.074 euros

Valencia: desde los 1.649 euros hasta los 2.069 euros

Granada: desde los 1.759 euros hasta los 2.079 euros

Ceuta: desde los 1.644 euros hasta los 1.644 euros

Zaragoza: desde los 1.739 euros hasta los 2.029 euros.

Málaga: desde los 1.769 euros hasta los 2.049 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.949 euros y el máximo es de 2.239 euros

Barcelona: desde 1.854 euros hasta los 2.239 euros

Valencia: desde 1.84 euros hasta los 2.215 euros

Granada: desde 1.919 euros hasta los 2.199 euros euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes:

Gasolina 95 sin plomo

Gasolina 98 sin plomo

Diésel

Gas natural comprimido (GNC)

Biodiésel.

Contenido generado por inteligencia artificial.