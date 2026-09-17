El precio del litro de combustible en España.

Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este jueves, 17 de septiembre de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,89 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 2,11 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,9 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.23% en el precio de la gasolina y del 0.25% en el del gasóleo.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 17 de septiembre de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.769 euros hasta los 2.129 euros

Barcelona: 1.747 euros hasta los 2.099 euros

Valencia: 1.699 euros hasta los 2.049 euros

Granada: 1.779 euros hasta los 2.083 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy jueves 17 de septiembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este jueves:

Madrid: desde los 1.739 euros hasta los 2.149 euros

Barcelona: desde los 1.749 euros hasta los 2.089 euros

Valencia: desde los 1.709 euros hasta los 2.079 euros

Granada: desde los 1.759 euros hasta los 2.035 euros

Ceuta: desde los 1.644 euros hasta los 1.644 euros

Zaragoza: desde los 1.8 euros hasta los 2.069 euros.

Málaga: desde los 1.769 euros hasta los 2.059 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), la más común para motores de gasolina. Ayuda a evitar el picado, ofrece buen rendimiento y eficiencia para la mayoría de coches y suele ser más económica que la 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.979 euros y el máximo es de 2.239 euros

Barcelona: desde 1.889 euros hasta los 2.249 euros

Valencia: desde 1.915 euros hasta los 2.239 euros

Granada: desde 1.969 euros hasta los 2.195 euros euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los coches usan sobre todo gasolina 95/98 y diésel y también alternativas como autogás (GLP), gas natural comprimido (GNC) y mezclas con biocombustibles (E10, B7).

Contenido generado por inteligencia artificial.