Von der Leyen pone bajo la lupa 10 billones en cuentas bancarias: “Europa necesita poner estos ahorros al servicio de sus empresas”

Ursula von der Leyen ha puesto el foco en los ahorros europeos depositados en los bancos. La presidenta de la Comisión Europea quiere movilizar parte de ese capital. Su objetivo es financiar el crecimiento de las empresas europeas.

Durante un discurso ante la patronal francesa MEDEF, Von der Leyen señaló que los hogares mantienen 10 billones de euros en cuentas bancarias.

Una parte importante del ahorro termina invertida fuera del continente. Von der Leyen quiere cambiar esa situación y facilitar que el dinero financie proyectos dentro de Europa.

“Europa necesita poner estos ahorros al servicio de sus empresas”, afirmó la presidenta de la Comisión. Los ahorros europeos son la pieza central de su propuesta.

Esa idea está detrás de la Unión de Ahorros e Inversiones. Es uno de los principales proyectos económicos impulsados por Bruselas.

El discurso no anuncia que la Comisión pueda retirar dinero de las cuentas. Tampoco podrá decidir directamente dónde invertirlo . Los hogares podrían destinar voluntariamente una parte de los ahorros europeos a inversiones dentro de la Unión Europea.

Von der Leyen pone bajo la lupa 10 billones en cuentas bancarias: “Europa necesita poner estos ahorros al servicio de sus empresas” EFE

Por qué Von der Leyen mira los ahorros europeos depositados en los bancos

Europa dispone de un elevado volumen de ahorro. Sin embargo, sus compañías tienen dificultades para conseguir capital.

Según Von der Leyen, muchos proyectos se frenan por el riesgo inicial. Otros sufren por la demanda incierta o porque la financiación es demasiado cara.

El último dato de Eurostat sitúa la tasa de ahorro de los hogares de la eurozona en el 14,3% durante el primer trimestre de 2026. Buena parte de esos ahorros europeos permanece en depósitos y cuentas bancarias. Son productos de fácil acceso y menor riesgo.

Al mismo tiempo, numerosas empresas europeas buscan financiación fuera de la UE. Lo hacen cuando necesitan crecer. Algunas trasladan su actividad o acuden a mercados extranjeros. Otras terminan adquiridas por competidores.

Bruselas pretende conectar esos dos extremos. La Comisión quiere que los ahorros europeos financien innovación y digitalización, también apunta a la inteligencia artificial, la energía y la industria.

Los titulares seguirían decidiendo qué hacer con su dinero. No se plantea una transferencia obligatoria desde los depósitos hacia los proyectos elegidos por la Comisión.

Von der Leyen calcula que las medidas podrían desbloquear 470.000 millones de euros adicionales. Esa cifra no saldría automáticamente de las cuentas bancarias. Procedería de una mayor movilización del capital privado.

Qué es la Unión de Ahorros e Inversiones y cómo funcionaría

La Unión de Ahorros e Inversiones busca integrar los mercados financieros nacionales. Bruselas cree que las barreras dificultan el movimiento del dinero, esto afecta a ahorradores, fondos y empresas europeas.

La Comisión ya ha presentado varias propuestas. Incluyen titulizaciones, inversiones de bancos y aseguradoras, integración de mercados y supervisión financiera.

El objetivo es convertir más ahorros europeos en inversión productiva. De esta forma, el capital podría llegar con mayor facilidad a las compañías que necesitan crecer.

El proyecto también busca productos claros, variados y atractivos. Mover los ahorros europeos desde las cuentas bancarias hacia acciones o fondos puede ofrecer más rentabilidad, también implica asumir más riesgo.

Por eso, la decisión final debe seguir en manos del ahorrador. La Unión de Ahorros e Inversiones no transfiere los depósitos de forma automática. Tampoco obliga a las familias a financiar empresas europeas.

Von der Leyen quiere alcanzar un acuerdo antes de finalizar el año: “Idealmente con los 27 Estados miembros. Pero si eso no funciona, si es necesario lo haremos con aquellos que estén preparados”, aseguró.

El capital privado estaría acompañado por fondos públicos. El próximo presupuesto prevé más de 450.000 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Competitividad y Horizonte Europa.

Ese dinero serviría para apoyar a las empresas europeas durante todo el proceso. Abarcaría desde la investigación inicial hasta la innovación y la producción industrial.

Qué puede cambiar para los ahorradores y cuáles son los riesgos

El principal desafío será movilizar parte de los ahorros europeos. Las cuentas bancarias ofrecen seguridad y liquidez. Las inversiones, en cambio, están expuestas a ganancias y pérdidas.

Bruselas deberá garantizar productos transparentes. Los clientes también tendrán que conocer sus riesgos. Sin esas condiciones, la Unión de Ahorros e Inversiones podría crear canales vacíos, el dinero no llegaría a las empresas europeas.

El economista Juan Ramón Rallo comparte parte del diagnóstico, pero cuestiona los posibles incentivos políticos. “La Comisión Europea acierta en su diagnóstico, en sus intenciones declaradas, pero, como suele decirse, el infierno está empedrado de buenas intenciones”, sostiene.

Rallo advierte de que las ventajas fiscales podrían dirigir los ahorros europeos hacia sectores elegidos por Bruselas. A su juicio, la fiscalidad podría premiar inversiones estratégicas. En ese caso, dejaría de ser neutral.

“No eres tú ni es el mercado quien decide qué sectores son los más rentables en los que invertir”, afirma el economista al explicar su crítica.

Su temor es que las preferencias públicas condicionen el destino de los ahorros europeos. Hoy, gran parte de ese dinero está en cuentas bancarias.

La propuesta se mueve entre dos objetivos. Busca nuevas oportunidades para los hogares. También quiere dar más capital a las empresas europeas. A la vez, debe evitar presiones que limiten la libertad de inversión.

Por ahora, Von der Leyen ha anunciado una estrategia y una negociación. Los titulares mantienen el control de sus ahorros europeos.

Bruselas no ha planteado retirar ni invertir directamente el dinero de sus cuentas. Su plan busca movilizar los ahorros europeos mediante nuevas alternativas financieras.