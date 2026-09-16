El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este miércoles, 16 de septiembre de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,89 euros, el de la gasolina 98 es de 2,1 euros y el del diésel es de 1,89 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del 1.42% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 1.71%.

Fuente: narrativas-es

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 16 de septiembre de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.759 euros hasta los 2.129 euros

Barcelona: 1.71 euros hasta los 2.059 euros

Valencia: 1.699 euros hasta los 2.049 euros

Granada: 1.789 euros hasta los 2.035 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 16 de septiembre en España?

Durante este miércoles, 16 de septiembre de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.729 euros hasta los 2.129 euros

Barcelona: desde los 1.734 euros hasta los 2.089 euros

Valencia: desde los 1.699 euros hasta los 2.065 euros

Granada: desde los 1.749 euros hasta los 2.025 euros

Ceuta: desde los 1.644 euros hasta los 1.644 euros

Zaragoza: desde los 1.939 euros hasta los 2.039 euros.

Málaga: desde los 1.769 euros hasta los 2.059 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.959 euros y el máximo es de 2.229 euros

Barcelona: desde 1.854 euros hasta los 2.239 euros

Valencia: desde 1.869 euros hasta los 2.225 euros

Granada: desde 1.939 euros hasta los 2.185 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los conductores para ahorrar combustible en el vehículo:

Viajar con poco peso, ya que llevar poca carga hará que el coche ande más ligero.

Conducir con suavidad al iniciar la marcha para que no se dispare el consumo.

Mantener los filtros limpios para evitar que el coche haga un sobresfuerzo.

Conducir con los neumáticos en buen estado y con la presión correcta.

Contenido generado por inteligencia artificial.