Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a evitar sobrecostes. Este sábado, 28 de febrero de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,46 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,46 euros y el diésel ronda los 1,43 euros por litro. Esta diferencia del -0.18% en la gasolina y del 0.09% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 28 de febrero de 2026: Durante este sábado, 28 de febrero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo. La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano más alto, lo que la hace ideal para vehículos de alto rendimiento y motores que requieren una mayor compresión. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio del motor. En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: