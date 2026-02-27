El acceso a los servicios financieros se ha convertido en un asunto central en el debate sobre la inclusión digital. En España, miles de personas mayores han denunciado en los últimos años dificultades para operar en banca online o realizar gestiones presenciales tras la reducción de horarios en oficinas. En este contexto, Banco Santander impulsa su programa Santander Senior, una iniciativa dirigida a clientes mayores de 65 años que busca facilitar el acceso a productos financieros, reforzar la atención personalizada y mejorar la experiencia en oficinas y canales de contacto. El programa Santander Senior forma parte de las medidas adoptadas por el sector tras el protocolo firmado por las principales entidades para reforzar la atención a personas mayores y colectivos vulnerables. Según explica el banco en su web oficial, la iniciativa incluye gestores especializados para acompañar a los clientes senior en sus gestiones y resolver dudas relacionadas con productos, pagos o transferencias. El objetivo es ofrecer un trato más cercano y reducir barreras en trámites habituales. Además, la entidad destaca que los mayores cuentan con atención telefónica preferente las 24 horas del día, todos los días del año, con prioridad en la gestión y asistencia directa. Uno de los retos que afronta el sistema financiero es la llamada brecha digital en mayores de 65 años. El Banco de España ha señalado en informes recientes que parte de la población senior presenta mayores dificultades en el uso de canales digitales, lo que obliga a las entidades a adaptar su atención. En ese marco, Santander asegura que su programa senior busca reforzar la seguridad financiera y ofrecer apoyo específico ante riesgos como fraudes o estafas, que afectan especialmente a personas de mayor edad. El banco también mantiene servicios presenciales y canales alternativos para quienes prefieren operar fuera de la banca digital. La estrategia combina atención en oficina, asistencia telefónica prioritaria y acompañamiento en el uso de herramientas digitales. El programa no implica un producto financiero independiente, sino un conjunto de medidas dirigidas a mejorar la experiencia del cliente mayor dentro de la entidad. Entre ellas se encuentran la prioridad en atención, el acompañamiento por gestores y la asistencia directa sin intermediación automatizada en determinados servicios. Estas acciones se alinean con el compromiso sectorial de garantizar una banca más accesible para personas mayores, tras las demandas sociales que reclamaban mayor cercanía y menos dependencia exclusiva de aplicaciones móviles. Banco Santander subraya que el programa busca ofrecer un entorno de confianza y facilitar las gestiones habituales, desde consultas sobre pensiones hasta movimientos bancarios o contratación de productos. Con esta iniciativa, la entidad adapta su modelo de atención a una realidad demográfica en la que el colectivo senior representa una parte creciente de la población española y del sistema financiero.