El mercado inmobiliario en España continuará encareciéndose en 2026. Las previsiones indican que el precio de la vivienda mantendrá su tendencia alcista y que el alquiler seguirá bajo presión, en un contexto donde la oferta disponible no logra cubrir la demanda existente. Según los cálculos difundidos por el portal inmobiliario Pisos.com y recogidos por EFE, la vivienda podría subir un 7,8% en 2026. En paralelo, el precio del alquiler aumentaría un 6,8% interanual en 2026, manteniendo la tensión en el mercado residencial. Las previsiones descartan una caída generalizada de precios a corto plazo. El estudio señala que, mientras la oferta no crezca de forma significativa, no se producirá una corrección estructural del mercado. En el ámbito de las hipotecas en España, Pisos.com proyecta para 2026 unas 528.000 hipotecas, lo que supondría un incremento del 6,4% respecto al año anterior. En cuanto a la compraventa de viviendas, el portal estima que en 2026 se superarán las 744.000 operaciones, lo que representaría un aumento del 4,9% interanual. El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, advierte de que la concesión de crédito “levantará el pie del acelerador”. Aunque muchos solicitantes cuentan con capacidad de pago mensual, el ahorro inicial continúa siendo un obstáculo para parte de la demanda. El informe subraya que el coste del suelo y los gastos de desarrollo siguen siendo factores determinantes que dificultan la generación de nuevo stock. Sin un aumento claro de la oferta, el mercado continuará tensionado durante 2026. Además, el encarecimiento no será homogéneo. En determinadas zonas donde los precios ya se sitúan en niveles elevados, podría observarse una moderación en el ritmo de crecimiento, aunque no una caída generalizada. La demanda continuará siendo selectiva y sensible al precio. Los jóvenes seguirán encontrando mayores dificultades para acceder a la compra ante la combinación de precios altos y exigencias de ahorro previo. El mercado del alquiler en España mantendrá su tendencia alcista. Pisos.com estima una subida del 6,8% en 2026, impulsada por el desequilibrio entre número de inquilinos y viviendas disponibles. “Alquilar se ha transformado en un desafío de supervivencia debido a que existe una mayor cantidad de inquilinos en comparación con los pisos disponibles”, señaló Font al analizar la situación del mercado. El informe también apunta a que el marco regulatorio ha generado efectos mixtos sobre la oferta. Algunas medidas han reforzado la protección de determinados colectivos, pero también han influido en la disponibilidad de viviendas en alquiler. Con este escenario, 2026 se perfila como un ejercicio de moderación en el ritmo de crecimiento, pero sin cambio de tendencia. La evolución de la oferta seguirá siendo el factor clave para determinar si el mercado logra estabilizarse o mantiene la presión sobre precios y rentas.