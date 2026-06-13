Los cinco pueblos más frescos de Galicia para escapar del calor

El verano se ha instalado con fuerza en toda la península ibérica. De acuerdo con los últimos pronósticos meteorológicos, una masa de aire extremadamente cálido afectará de forma severa a gran parte de España. Ante este escenario de calor extremo generalizado, buscar un respiro se convierte en una necesidad primordial para residentes y viajeros.

Mientras que las zonas litorales del sur y el levante suelen masificarse bajo un sol implacable, el norte español ofrece una alternativa idílica de desconexión. Para quienes buscan un cambio drástico de ambiente, Galicia emerge como el destino definitivo.

¿Por qué elegir Galicia para refugiarse del calor de España?

Galicia ofrece alternativas excepcionales tanto para aquellos a los que no les agrada la playa tradicional o la masificación, como para quienes prefieren planes de turismo rural, senderismo forestal o rincones costeros salvajes.

A diferencia de las áridas llanuras del interior peninsular, los vientos del Atlántico y del Cantábrico, sumados a una densa cobertura vegetal originada desde eras geológicas remotas, configuran auténticos oasis térmicos inigualables .

La provincia ofrece muchas alternativas para encontrar esos refugios climáticos en los que combatir el calor con mejores argumentos, valiéndose de sus rías, fragas centenarias y profundos cañones fluviales.

Pontedeume y el entorno de las Fragas do Eume

Este bellísimo municipio coruñés es la puerta de acceso al Parque Natural Fragas do Eume, un territorio de 9000 hectáreas que sigue el curso de un profundo cañón fluvial con laderas de hasta 300 metros de desnivel.

Los cinco pueblos más frescos de Galicia para escapar del calor Creative Commons

Considerado un bosque climático relicto de la Era Terciaria, su dosel de robles y castaños es tan tupido que la luz solar apenas alcanza el suelo, reteniendo una humedad constante y temperaturas sensiblemente más bajas que en las zonas despejadas.

Vale destacar que, durante el verano, el paso de vehículos particulares está restringido para preservar el parque, pero se habilitan lanzaderas colectivas.

Melón y las pozas del río Cerves (Ourense)

Aunque la provincia de Ourense suele registrar las temperaturas máximas más altas de toda Galicia durante el período estival, el municipio de Melón esconde el remedio perfecto en la comarca de O Ribeiro.

Los cinco pueblos más frescos de Galicia para escapar del calor Turismo Galicia

El río Cerves, nacido a 1000 de altitud, desciende encajado, esculpiendo cuencas y cascadas naturales sobre roca granítica. El agua mantiene una temperatura sumamente fría y revitalizante, ideal para un baño que borre de golpe cualquier rastro del rigor térmico.

O Vicedo y el cabo de O Fuciño do Porco (Lugo)

Situado en la Mariña Lucense, O Vicedo es el paradigma del verano suave. Su joya indiscutible es la Punta de Socastro, conocida popularmente como “O Fuciño do Porco” por la peculiar silueta de su cabo.

Los cinco pueblos más frescos de Galicia para escapar del calor Turismo Galicia

La influencia directa del mar Cantábrico y los vientos del nordés estabilizan las máximas veraniegas en unos reconfortantes 20 °C a 23 °C. Un impresionante sendero peatonal de pasarelas y escaleras de madera serpentea la cresta de los acantilados, ofreciendo un paseo completamente expuesto a la refrescante brisa marina.

Consejo útil: en julio y agosto se exige una reserva previa online obligatoria y gratuita para regular su afluencia.

Sanxenxo y el paraíso insular de las Islas Cíes u Ons (Pontevedra)

Desde este litoral pontevedrés se accede en barco al Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Las islas Cíes y Ons representan el refugio costero definitivo frente al calor. Mientras la península se ahoga, el océano modula el clima insular.

Los cinco pueblos más frescos de Galicia para escapar del calor Turismo Galicia

El verdadero secreto termorregulador radica en playas paradisíacas como Rodas, cuyas aguas promedian entre 17 °C y 18 °C en pleno verano debido al fenómeno del afloramiento oceánico, que empuja corrientes profundas y frías a la superficie.

Poio y el místico Bosque de Secuoyas en el Monte Castrove (Pontevedra)

En lo alto del Monte Castrove se localiza el denominado “Bosque de Colón”, un reducto de unas dos hectáreas que alberga cerca de 500 ejemplares de secuoyas rojas de California (Sequoia sempervirens).

Los cinco pueblos más frescos de Galicia para escapar del calor Turismo Galicia

Plantadas en 1992 como un obsequio histórico del gobierno estadounidense, estas coníferas monumentales proyectan una densa y perenne umbría. La combinación de altitud y sombra colosal garantiza un ambiente fresco a pocos minutos de la ría.