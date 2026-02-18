Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a reducir gastos. Este miércoles, 18 de febrero de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,45 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,45 euros y el diésel ronda los 1,4 euros por litro. Esta diferencia del 3.63% en la gasolina y del -0.02% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 18 de febrero de 2026: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este miércoles: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano superior, lo que la convierte en la opción perfecta para automóviles de alto rendimiento y motores que necesitan una compresión mayor. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, un aumento en la potencia y la eficiencia, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un funcionamiento más limpio del motor. En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la creciente infraestructura de carga eléctrica está impulsando el uso de vehículos eléctricos, contribuyendo a la sostenibilidad del transporte.