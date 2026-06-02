El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este martes, 2 de junio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,53 euros, el de la gasolina 98 es de 1,71 euros y el del diésel es de 1,64 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del -0.22% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.52%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 2 de junio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.419 euros hasta los 1.849 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.727 euros

Valencia: 1.389 euros hasta los 1.808 euros

Granada: 1.559 euros hasta los 1.814 euros

Ceuta: 1.608 euros hasta los 1.608 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy martes 2 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: desde los 1.317 euros hasta los 1.665 euros

Valencia: desde los 1.299 euros hasta los 1.649 euros

Granada: desde los 1.469 euros hasta los 1.643 euros

Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros

Zaragoza: desde los 1.555 euros hasta los 1.643 euros.

Málaga: desde los 1.449 euros hasta los 1.709 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.899 euros

Barcelona: desde 1.535 euros hasta los 1.825 euros

Valencia: desde 1.55 euros hasta los 1.819 euros

Granada: desde 1.655 euros hasta los 1.775 euros euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: