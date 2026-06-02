Este 2 de junio de 2026, las acciones del banco BBVA (BBVA) han iniciado la jornada en el IBEX 35 con un precio de apertura de 20.09 euros por unidad, lo que representa una variación del 1.34% respecto al día anterior. Durante las primeras horas de negociación, se ha registrado un volumen de 298,333 transacciones, destacando el interés de los inversores en el comportamiento del valor del banco en el mercado español.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mostró movimientos alternados con 6 avances y 4 retrocesos, lo que sugiere una leve tendencia alcista y culminó al alza.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha registrado en un 18.06%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 29.50%. Esto indica que, a pesar de las variaciones a corto plazo, el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera española del Ibex 35, con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid (Ciudad BBVA). Se dedica a servicios bancarios y financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, créditos, hipotecas, fondos de inversión y soluciones de banca digital.

Su línea de negocio abarca banca minorista, empresas y banca corporativa y de inversión, además de gestión de activos, pagos y, mediante alianzas, seguros. Opera principalmente en España, México (su mayor franquicia), Turquía y Sudamérica; destaca por su foco en digitalización y sostenibilidad y cuenta con decenas de millones de clientes y una capitalización relevante en Europa.