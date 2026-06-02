En la apertura de mercados de este martes, 2 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 16,84 euros y registran un volumen de 21917 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,18% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A alternó movimientos con 4 avances y 6 retrocesos, predominando la presión bajista. Tras un inicio al alza, cerró con tres caídas consecutivas, reflejando debilidad al final del periodo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha situado en un 11.46%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual del 21.91%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, el comportamiento de Enagás ha sido más estable en el último año en comparación con el último periodo semanal.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica al transporte y la gestión técnica del sistema gasista, diseñando, construyendo y operando gasoductos, plantas de regasificación y almacenamientos; no produce gas, presta servicios de infraestructura.

Su línea de negocio principal son los ingresos regulados de la red de transporte y las terminales de GNL, complementados con participaciones internacionales y proyectos de gases renovables (hidrógeno y biometano, como el corredor H2Med). Datos de interés: fundada en 1972, opera la red troncal de alta presión en España, participa en varias plantas de GNL y está enfocada en seguridad de suministro y transición energética.