Este 2 de junio de 2026, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, se presentan en el IBEX 35 con un precio de apertura de 22.28 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 54,323 acciones, lo que indica una variación del -1.55% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró un sesgo bajista con caídas predominantes, un breve repunte en la parte final y un retroceso posterior, sin jornadas planas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en un 31.68%, superando la volatilidad anual del 28.84%. Esta diferencia indica que el comportamiento de la empresa es inestable y ha presentado muchas variaciones en su rendimiento reciente, lo que podría reflejar un entorno de mercado más incierto o fluctuaciones significativas en sus activos.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 1.76B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Repsol

Repsol es una multinacional energética y petroquímica española con sede en Madrid (Campus Repsol). Cotiza en el Ibex 35 y está presente en varios países, integrando toda la cadena de valor: exploración y producción, refino y química, comercialización y generación baja en carbono.

Produce combustibles (gasolina, diésel, queroseno), gas, lubricantes, productos petroquímicos, electricidad y renovables, además de biocombustibles e hidrógeno en desarrollo. Datos de interés: fundada en 1987, amplia red de estaciones de servicio, varias refinerías en España y objetivo de cero emisiones netas en 2050.