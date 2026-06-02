Este martes, 2 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 35,71 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 13.917. Esta cifra refleja una variación del 0,03% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un comportamiento mixto, con igual número de avances y retrocesos, sin jornadas estables y sin una tendencia clara.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en 14.36%, lo que es menor que la volatilidad anual de 19.88%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una disminución en las variaciones de su precio en este corto período.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa asciende a 8.16B, lo que refleja la ganancia generada tras restar los costos directos relacionados con la producción o compra de los bienes o servicios vendidos, antes de considerar los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una de las mayores eléctricas españolas del Ibex 35, con sede en Madrid; se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad en España y Portugal y también a la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de fuentes renovables (hidráulica, eólica, solar) y convencionales (nuclear y ciclos combinados).

Su actividad se organiza en redes, generación, comercialización y soluciones (Endesa X) para eficiencia y movilidad eléctrica. Datos de interés: fundada en 1944, con Enel como accionista mayoritario, opera también en sistemas insulares (Canarias y Baleares) y es un actor clave en la transición energética y la digitalización de redes.