Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este domingo, 31 de mayo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,55 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,72 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,62 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.53% en el precio de la gasolina y del -0.65% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España (foto: Freepik).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 31 de mayo de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.419 euros hasta los 1.849 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.725 euros

Valencia: 1.389 euros hasta los 1.729 euros

Granada: 1.599 euros hasta los 1.744 euros

Ceuta: 1.608 euros hasta los 1.608 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy domingo 31 de mayo en España?

Durante este domingo, 31 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: desde los 1.317 euros hasta los 1.675 euros

Valencia: desde los 1.339 euros hasta los 1.655 euros

Granada: desde los 1.499 euros hasta los 1.643 euros

Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros

Zaragoza: desde los 1.565 euros hasta los 1.643 euros.

Málaga: desde los 1.411 euros hasta los 1.709 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.919 euros

Barcelona: desde 1.535 euros hasta los 1.835 euros

Valencia: desde 1.589 euros hasta los 1.799 euros

Granada: desde 1.703 euros hasta los 1.785 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España se usan sobre todo gasolina (95 y 98, E5/E10) y diésel (B7) y también existen alternativas como GLP (Autogás), GNC y, en algunas estaciones, biocombustibles y diésel renovable (HVO).