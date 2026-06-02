La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este martes, 2 de junio de 2026 es de 10,74 euros y documentan un total de 752.261 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,81%.

La cotización de Banco Santander alternó movimientos diarios con igual número de subidas y bajadas, sin tendencia definida; tras un bache temprano se recuperó y cerró el periodo cerca del nivel inicial.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander durante la última semana se ha registrado en un 19.83%, mientras que su volatilidad anual ha sido de un 29.44%. Dado que 19.83% es menor que 29.44%, esto indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española del Ibex 35, con sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a los servicios bancarios y financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros y soluciones de inversión; su línea de negocio abarca banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión y gestión de patrimonios y activos.

Fundado en 1857, es uno de los mayores bancos de la zona euro por capitalización y con amplia presencia en Europa y las Américas. Datos de interés: más de 160 millones de clientes, una plantilla cercana a 200.000 personas y cotiza en las bolsas españolas bajo el ticker SAN.