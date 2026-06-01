Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este lunes, 1 de junio de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,54 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,71 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,63 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.54% en el precio de la gasolina y del 0.46% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 1 de junio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.419 euros hasta los 1.849 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.88 euros

Valencia: 1.389 euros hasta los 1.739 euros

Granada: 1.529 euros hasta los 1.744 euros

Ceuta: 1.608 euros hasta los 1.608 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 1 de junio en España?

Durante este lunes, 1 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.759 euros

Barcelona: desde los 1.317 euros hasta los 1.679 euros

Valencia: desde los 1.329 euros hasta los 1.669 euros

Granada: desde los 1.449 euros hasta los 1.649 euros

Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros

Zaragoza: desde los 1.409 euros hasta los 1.659 euros.

Málaga: desde los 1.418 euros hasta los 1.669 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 (sin plomo, 95 RON) es el carburante más habitual para la mayoría de vehículos de gasolina; ofrece buen desempeño en el día a día, disminuye la detonación del motor, contribuye a mantenerlo en buen estado y, por lo general, es más barata que la 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.899 euros

Barcelona: desde 1.599 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde 1.529 euros hasta los 1.795 euros

Granada: desde 1.699 euros hasta los 1.799 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Mantén la presión correcta de los neumáticos y haz revisiones periódicas; un motor bien afinado consume menos.

Conduce suave: acelera y frena con anticipación, mantén velocidad constante y usa marchas largas o control de crucero.

Reduce peso y resistencia (maletero vacío, sin bacas innecesarias), modera el aire acondicionado y apaga el motor en paradas largas.