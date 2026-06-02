La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este martes, 2 de junio de 2026 es de 3,94 euros y documentan un total de 58.962 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,3%.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró una clara tendencia bajista: 7 descensos y 3 avances, con rebotes puntuales; comenzó al alza, encadenó varias caídas, repuntó levemente y cerró de nuevo con debilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se situó en 14.81%, un valor que es significativamente menor que la volatilidad anual del 21.38%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones que puedan presentarse en el corto plazo, el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su última volatilidad a lo largo del año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,2 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora global con sede en Majadahonda (Madrid), España y forma parte del Ibex 35. Se dedica a diseñar y comercializar productos y servicios aseguradores y financieros, produciendo pólizas de Auto, Hogar, Salud y Vida, así como soluciones de ahorro e inversión.

Su línea de negocio abarca seguros No Vida y Vida, reaseguro y asistencia, además de gestión de activos. Fundada en 1933, opera en más de 40 países, cuenta con más de 30.000 empleados y millones de clientes y cotiza en BME bajo el ticker MAP.