En la apertura de mercados de este martes, 2 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 2,86 euros y registran un volumen de 394896 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,81% en comparación con el día pasado.

La cotización de Banco de Sabadell S.A mostró tres sesiones iniciales al alza, siguió con cuatro descensos consecutivos y cerró con un tramo mixto (sube-baja-sube), lo que sugiere equilibrio entre movimientos y ausencia de una tendencia definida en el periodo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell durante la última semana fue del 17.12%, en comparación con su volatilidad anual del 27.75%. Dado que el 17.12% es menor que el 27.75%, se puede concluir que su comportamiento ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el año anterior. Esto sugiere que, a corto plazo, el banco ha experimentado menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,04 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 1.83B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, fundada en 1881, con sede social en Alicante (y centros operativos en Sant Cugat del Vallès, Barcelona). Se dedica a la banca comercial y de empresas y comercializa productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, seguros y pagos.

Su línea de negocio se centra en particulares, pymes y corporaciones, además de banca privada y corporativa, con fuerte apuesta digital y una amplia red de oficinas en España. Datos de interés: presencia en Reino Unido a través de TSB, marcas como Sabadell Urquijo y reconocido foco en pymes y empresas exportadoras.