Este 2 de junio de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 11.69 euros por unidad, experimentando un volumen de negociación de 93,031 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.08% en comparación con el día anterior, señalando un movimiento significativo en el mercado español.

Caixabank SA hiló cuatro subidas, luego dos caídas, una sesión plana, repunte, leve retroceso y nueva subida, con balance final claramente alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank se sitúa en un 16.76%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 24.10%. Dado que el 16.76% es menor que el 24.10%, esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,7 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un banco español del Ibex 35 con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a los servicios financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión, planes de pensiones y seguros.

Su línea de negocio se centra en banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y patrimonios, pagos y financiación al consumo y seguros (VidaCaixa). Datos de interés: líder en España por activos y clientes tras su fusión con Bankia (2021), presencia en Portugal a través de BPI, amplia red de oficinas y cajeros y fuerte apuesta digital con CaixaBankNow e imagin.