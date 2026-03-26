La Agencia Tributaria ha intensificado en los últimos años los controles sobre los movimientos de capitales y los activos en el extranjero de los residentes fiscales en España, incluyendo la tenencia de divisas extranjeras como el dólar estadounidense, en el marco de la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. La normativa vigente establece que los residentes fiscales en España que posean activos en el extranjero o en moneda extranjera deben cumplir con obligaciones informativas y fiscales específicas. El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas relevantes, incluso en ausencia de fraude, debido al carácter formal de estas obligaciones. Los residentes fiscales en España que posean cuentas bancarias, valores, seguros o inmuebles en el extranjero por un valor superior a 50.000 euros deben presentar el Modelo 720, una declaración informativa obligatoria sobre bienes y derechos situados fuera del país. El Modelo 720 debe presentarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al que corresponde la información, detallando los bienes y derechos situados en el extranjero. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2022, el régimen sancionador del Modelo 720 fue modificado por considerarse desproporcionado. Actualmente, las sanciones se ajustan al régimen general de la Ley General Tributaria, con multas más reducidas en comparación con el sistema anterior. Más allá de la declaración informativa, la Agencia Tributaria puede requerir a los contribuyentes que acrediten el origen del dinero en divisas extranjeras, mediante documentación que demuestre que procede de actividades legales y que ha sido correctamente declarado o tributado. Si no se puede justificar el origen de los fondos, Hacienda puede calificarlos como ganancia patrimonial no justificada, integrándolos en la base imponible del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades, con recargos y sanciones que pueden ser elevados según el caso. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones económicas, procedimientos de comprobación e incluso investigaciones fiscales, especialmente en casos de ocultación relevante de patrimonio en el extranjero. La Agencia Tributaria ha reforzado el intercambio de información con entidades financieras y organismos internacionales, lo que permite detectar activos no declarados fuera de España con mayor facilidad. Mantener documentación que respalde el origen y la legalidad de los fondos se ha convertido en un requisito clave para evitar problemas fiscales.