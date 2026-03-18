La declaración de la renta vuelve a situarse en el centro de la agenda fiscal en España. Cada año, millones de contribuyentes deben revisar su situación tributaria y cumplir con una obligación que, más allá del trámite, puede tener impacto directo en su economía personal. En este contexto, la Agencia Tributaria ha confirmado que ya están disponibles los datos fiscales de la renta 2025, un paso previo imprescindible antes de presentar la declaración. Esta información permite anticipar el resultado y preparar la documentación con tiempo antes del inicio oficial de la campaña. Los contribuyentes ya pueden acceder a sus datos fiscales a través de la web de la Agencia Tributaria, utilizando distintos sistemas de identificación. Entre ellos, se encuentran Cl@ve Móvil, certificado digital, DNI electrónico o número de referencia, además de la identificación europea eIDAS para ciudadanos de la UE. Este acceso anticipado permite revisar información clave como ingresos, retenciones, deducciones o datos personales antes de que arranque oficialmente la campaña. De este modo, los usuarios pueden detectar errores, corregirlos a tiempo y evitar incidencias durante la presentación. El sistema digital de Renta Web sigue siendo la principal vía para consultar y presentar la declaración. También se mantiene la opción de hacerlo mediante la aplicación móvil, una herramienta que la Agencia ha reforzado en los últimos años para simplificar el proceso. La campaña de la renta 2025 comenzará el próximo 8 de abril, fecha a partir de la cual se podrán presentar las declaraciones por internet. A partir del 6 de mayo, los contribuyentes que lo prefieran podrán realizar el trámite por teléfono mediante el programa Le Llamamos, mientras que la atención presencial en oficinas arrancará el 1 de junio. El plazo general para presentar la declaración finalizará el 30 de junio, aunque hay una excepción importante: aquellas declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria deberán presentarse antes del 25 de junio. Este calendario marca un ritmo claro para los contribuyentes. Revisar los datos fiscales con antelación permite distribuir mejor el tiempo y evitar las prisas de última hora, especialmente en los casos más complejos. No todos los contribuyentes deben presentar la declaración de la renta, pero sí existe un conjunto de supuestos que obligan a hacerlo. Según los criterios establecidos, deberán declarar quienes hayan obtenido ingresos superiores a 22.000 euros de un solo pagador. En el caso de tener dos o más pagadores, el límite baja hasta los 15.876 euros, una cifra clave que cada año genera dudas entre los contribuyentes. Además, también están obligados a presentar la declaración quienes hayan estado dados de alta como autónomos, independientemente de sus ingresos, así como otros perfiles contemplados por la normativa fiscal vigente. El acceso anticipado a los datos fiscales permite verificar si se cumplen estos requisitos y anticipar posibles pagos o devoluciones. En un escenario de creciente digitalización, la preparación previa se convierte en una herramienta clave para evitar errores y optimizar el resultado final de la declaración.