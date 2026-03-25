Tener deudas con Hacienda es más habitual de lo que parece. Según los datos disponibles, casi 6000 contribuyentes aparecen en la lista de morosos con impagos superiores a 600.000 euros, lo que eleva la deuda total a 16.138 millones de euros. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos mantiene deudas mucho más reducidas. Estas pueden originarse por el impago de impuestos, presentar declaraciones fuera de plazo o acceder de forma indebida a beneficios fiscales. En este contexto, el incumplimiento de la declaración de la renta puede derivar en medidas severas. Entre ellas, el embargo de cuentas bancarias y salarios, una herramienta que la Administración utiliza para garantizar el cobro de las deudas. El embargo se activa cuando un contribuyente no paga su deuda dentro del periodo voluntario. Tal y como recoge la normativa, este proceso permite a la Administración ejecutar bienes del deudor. Según la legislación, Hacienda puede embargar desde inmuebles y vehículos hasta parte del salario o la pensión. En este sentido, la Agencia Tributaria explica que el embargo de nómina consiste en “un descuento periódico en el sueldo, salario o pensión que recibe el deudor”. Además, la normativa señala que “la Administración puede proceder al embargo de sueldos, salarios y pensiones con las limitaciones que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Este mecanismo busca recuperar la deuda sin dejar al contribuyente sin recursos. No obstante, antes de llegar a este punto, se debe agotar el periodo voluntario de pago. Solo entonces se inicia el procedimiento de embargo vinculado a la declaración de la renta. La legislación española establece límites claros para proteger al contribuyente. El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que “es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el Salario Mínimo Interprofesional”. En 2026, el SMI está fijado en 1.221 euros en 14 pagas. Esto significa que cualquier ingreso por debajo de esa cantidad no puede ser embargado, garantizando un mínimo vital. Para los salarios que superan ese umbral, se aplica una escala progresiva. El embargo será del 30% hasta el doble del SMI, del 50% hasta el triple, del 60% hasta el cuádruple, del 75% hasta el quíntuple y del 90% para cantidades superiores. Por ejemplo, si un trabajador cobra 1600 euros, se descuenta el SMI (1221 euros) y sobre el resto se aplica el porcentaje. Esto limita el impacto del embargo incluso en casos de deuda por la declaración de la renta. Uno de los aspectos que más dudas genera es el embargo de las pagas extraordinarias. En este punto, el Tribunal Económico Administrativo Central ha fijado un criterio claro. La normativa establece que debe tenerse en cuenta el periodo de devengo y si las pagas están prorrateadas. Esto cambia el cálculo del límite inembargable. Quienes cobran en 12 pagas tienen un umbral más alto, fijado en 1424,50 euros mensuales. En cambio, quienes reciben 14 pagas mantienen un límite de 1221 euros, que se duplica hasta 2442 euros en los meses con paga extra. Este sistema evita que se embargue más de lo permitido y garantiza que el contribuyente conserve ingresos básicos, incluso en procesos derivados de la declaración de la renta. Cuando una entidad bancaria recibe una orden de embargo, debe analizar el origen del dinero. Si corresponde a salarios o pensiones del mes en curso, no puede ser embargado si no supera el SMI. Los bancos también deben diferenciar entre ingresos protegidos y otros fondos. Si hay mezcla de dinero, la parte equivalente al salario mínimo sigue siendo inembargable. En cambio, los saldos acumulados pueden ser embargados si no están protegidos por normativa específica. Este procedimiento exige precisión técnica y justificación en cada retención. De este modo, el sistema garantiza que el embargo vinculado a la declaración de la renta no afecte al sustento básico del ciudadano. No cumplir con la declaración de la renta puede generar recargos, intereses y sanciones. En los casos más graves, se activa el embargo de bienes y cuentas. Esta protección funciona como un mecanismo de equilibrio. Permite a la Administración recuperar la deuda sin dejar al contribuyente sin recursos. En definitiva, el sistema combina control fiscal con garantías básicas. Pero el incumplimiento de la declaración de la renta sigue siendo el principal desencadenante de estas medidas.