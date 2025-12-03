Confirmado | Todos los bancos cerrarán sus puertas 4 días y no se podrán hacer operaciones presenciales

El cierre bancario será total durante 96 horas. El BOE confirma que el 6 y 8 de diciembre será festivo en España y que esto provocará el cierre total de las sucursales bancarias durante 96 horas -viernes, sábado, domingo y lunes-. En esos días no habrá atención presencial ni operaciones en ventanilla.

Las entidades deberán seguir lo indicado en el boletín oficial: “cuando un festivo coincide con un día laborable, las entidades deben adaptar su actividad a la normativa autonómica vigente”. Por ese motivo, los bancos “permanecerán cerrados hasta el martes 9 de diciembre”.

Esto afectará sobre todo a quienes necesitan gestiones presenciales. El cierre bancario coincide además con el calendario festivo y con el aumento de viajes por el puente.

Esto pasará con tus ahorros en el banco si España participa en un conflicto bélico Fuente: iStock AM29

Operaciones disponibles durante los 4 días de cierre

Aunque no habrá atención presencial, seguirán habilitados servicios digitales. Las entidades recuerdan que “es recomendable adelantar transferencias o pagos de facturas antes del cierre”.

Durante el cierre bancario, se podrán realizar:

Retiros y depósitos en cajeros automáticos.

Transferencias desde apps y webs oficiales.

Pagos con tarjeta en comercios.

Consultas de saldo y movimientos.

La banca digital absorberá la mayor parte de las operaciones y permitirá mantener la actividad habitual sin necesidad de acudir a una sucursal.

Cómo planificar el puente de diciembre y evitar problemas

Para evitar imprevistos durante el cierre bancario, se recomienda adelantar trámites y revisar la disponibilidad de los cajeros.

Los especialistas aconsejan:

Adelantar transferencias antes del viernes.

Verificar apps y cajeros en tu zona.

Retirar efectivo si vives en áreas rurales.

Reservar alojamientos con antelación para evitar precios altos por el puente.

El objetivo es reducir demoras y evitar contratiempos durante el fin de semana largo.

Próximos festivos que también afectarán la actividad bancaria

Según el BOE, las fechas con impacto directo en la actividad bancaria de 2025 serán:

25 de diciembre: Navidad.

España cuenta con 14 festivos no recuperables al año, y cada comunidad puede añadir días propios. Por ello, varían los días de atención presencial según la región.

¿Por qué es festivo el 6 y el 8 de diciembre?

El 6 y el 8 de diciembre forman uno de los puentes más significativos del calendario laboral español. Ambos días son festivos nacionales recogidos en el BOE, lo que garantiza su carácter no laborable en todas las comunidades.

El 6 de diciembre conmemora la aprobación de la Constitución Española de 1978. Es una jornada dedicada a recordar la transición democrática y el marco jurídico que define derechos, deberes y libertades. Es un festivo civil y no puede ser modificado por las autonomías.

El 8 de diciembre celebra la Inmaculada Concepción. Su relevancia se remonta siglos atrás y está vinculada a la devoción mariana y al episodio histórico conocido como el milagro de Empel, ocurrido en 1585. Ese hecho impulsó que la Virgen fuera proclamada patrona de España y, más tarde, de la Infantería del Ejército.

Ambas fechas permanecen inalterables porque forman parte del conjunto de festivos nacionales no sustituibles. Su coincidencia en el calendario convierte el puente de diciembre en uno de los más esperados del año, tanto por su arraigo cultural como por el impacto turístico.