Mercadona ha confirmado que cerrará a finales de 2026 el supermercado ubicado en el centro comercial Arenal Park, en Llucmajor. La compañía explicó que el local “no responde a los estándares necesarios para atender a sus clientes” y que, por ese motivo, no puede transformarse en su modelo de “tienda eficiente”.

La decisión ya fue comunicada al Ayuntamiento, con el que mantiene una “buena coordinación” para un cierre ordenado.

¿Por qué Mercadona cierra su tienda de Arenal Park?

Según la comunicación remitida al Ayuntamiento, el local de Arenal Park “no responde a los estándares necesarios para atender a sus clientes”. El formato implantado desde 2016 exige condiciones específicas de espacio, accesibilidad y distribución. Este modelo incorpora eficiencia energética, nuevas tecnologías y una reorganización completa del supermercado.

Mercadona recordó que este plan arrancó con una inversión de 180 millones de euros para renovar más de un centenar de tiendas en España. Algunas ubicaciones, como la de Llucmajor, no pueden adaptarse por limitaciones estructurales.

El cierre responde, además, a una estrategia iniciada en 2024, cuando la cadena redujo por primera vez su número total de supermercados al cerrar 49 tiendas y abrir 42 nuevas.

¿Qué pasará con los empleados de Mercadona en Llucmajor?

La compañía aclaró que la plantilla mantendrá su puesto. Mercadona garantiza el empleo “de toda la plantilla de esta tienda, que será reubicada en otros supermercados cercanos”. Entre las alternativas se encuentran las tiendas del Paseo Jaume III, 36, y de la Calle de la Falsia, 8, en Puig de Ros.

Este enfoque forma parte de la política interna que Mercadona aplica en todos sus cierres y remodelaciones: no despedir empleados, sino reubicarlos.

¿Por qué hay tantos cierres de supermercados?

Aunque algunos consumidores puedan alarmarse, los cierres no responden a problemas económicos. En 2024, Mercadona registró 1384 millones de euros de beneficio neto, un 37% más que el año anterior.

La compañía destacó que muchos locales quedan obsoletos por su tamaño, estructura o falta de espacio para incorporar secciones como “Listo para Comer” o áreas de frescos ampliadas. Esto ocurrió también con la tienda de Jaca, que cerró temporalmente en agosto de 2025 para una remodelación completa.

Los cierres en España se compensan con nuevas aperturas en Portugal, donde las tiendas ya nacen bajo estándares más modernos.

Ranking europeo: Mercadona entre los retailers que más crecen

Un estudio de NielsenIQ ubicó a Intermarché, Mercadona y Lidl UK como los tres retailers que más cuota de mercado ganan en 2025. La empresa dirigida por Juan Roig aparece junto a otros distribuidores españoles como Lidl España, Consum y Aldi España en el ‘Top15’.

Según Daniel Ducrocq, vicepresidente de Retail de Europa Occidental de NielsenIQ, “los discounters Lidl y Aldi siguen teniendo una gran presencia en la clasificación”. También destacó que “Mercadona, Tesco y Marks & Spencer son muy reconocidos por sus estrategias de MDD”.