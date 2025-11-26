Hacienda devolverá hasta 4000 euros a jubilados que cotizaron a mutualidades laborales. Requisitos, fechas clave y cómo solicitar la devolución del IRPF.

Un reciente fallo del Tribunal Supremo ha abierto la puerta a que miles de jubilados y pensionistas puedan reclamar hasta 4000 euros por pagos indebidos en el IRPF. El origen del conflicto se remonta a las cotizaciones a mutualidades laborales entre los años 1967 y 1978, período durante el cual se aplicó una doble tributación a las pensiones.

A partir de 2025, se habilita un sistema de solicitud anual que permite a los beneficiarios recuperar el exceso pagado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Las devoluciones se aplicarán ejercicio por ejercicio entre 2025 y 2028 según el nuevo calendario de Hacienda.

Quiénes pueden solicitar la devolución del IRPF en 2025

Cómo y cuándo realizar el trámite ante Hacienda

En 2025: IRPF del ejercicio 2019

En 2026: IRPF del ejercicio 2020

En 2027: IRPF del ejercicio 2021

En 2028: IRPF del ejercicio 2022

El derecho a devolución aplica a aquellosque realizaron aportaciones a mutualidades antes de la reforma del sistema de pensiones. Lareconoce que estos contribuyentes solo deben tributar por el, en lugar del 100 %.Esto significa que quienes declararon el importe completo tienen derecho a recuperar el 25 % indebidamente gravado. La devolución media por persona oscila entre, dependiendo del importe y los ejercicios fiscales involucrados.Desde 2025, las devoluciones se solicitarán de forma anual, ejercicio por ejercicio, según el siguiente calendario fiscal:Para tramitar la devolución, losdeberán acceder a la, donde estarán disponibles los nuevos formularios durante el periodo voluntario de presentación de la declaración.