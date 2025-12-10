Palo a los jubilados: el Gobierno reforzará los controles y quienes no cumplan con este requisito perderán su pensión en 2026

A partir de 2026, la Seguridad Social implementará un refuerzo en distintos controles relacionados con las pensiones de jubilación mínima y sus complementos. El énfasis estará centrado en un mayor control de rentas, revisión automática de complementos y un cumplimiento estricto de las pensiones mínimas.

Esta medida tiene como objetivo optimizar la asignación de recursos públicos y prevenir fraudes; sin embargo, también ha suscitado inquietud entre quienes dependen de estos ingresos para satisfacer sus necesidades básicas.

El complemento a mínimos ha sido una ayuda para miles de jubilados con pensiones bajas al elevar la pensión en los casos donde no llega al mínimo legal. Sin embargo, a partir de 2026, muchos pensionistas verán cómo la Seguridad Social retirará estos complementos para quienes no cumplan con ciertos requisitos específicos.

El motivo principal de la medida no es instaurar una nueva reforma que reduzca las pensiones, sino la activación de un nuevo sistema automático de control de rentas por parte de Seguridad Social, en colaboración con la Agencia Tributaria. De esta forma, los pensionistas van a tener verificaciones periódicas de los ingresos declarados, lo que podría dejar a muchos sin ese suplemento adicional.

Estos son los pensionistas que pueden perder una parte de su jubilación en 2026. (Fuente: archivo)

¿Quiénes son los jubilados que perderán una parte de su pensión en 2026?

El complemento a mínimos es un mecanismo previsto en la legislación de pensiones españolas. A través de este suplemento se garantiza que ninguna pensión contributiva quede por debajo de ciertos niveles mínimos. Si cuando se calcula la pensión no llega al mínimo, la Seguridad Social añade este suplemento para garantizar el ingreso.

Este no es permanente, sino que su concesión depende de que el beneficiario, en ese caso el pensionista, cumpla una serie de requisitos. Entre ellos, no superar unos umbrales de ingresos anuales derivados de cualquier fuente (trabajo, alquileres, rentas del capital, actividades económicas, prestaciones adicionales, etc.).

En el caso de 2025, estos límites de ingresos se establecieron en 9.193 euros anuales para pensionistas solos y 10.723 euros en caso de tener cónyuge a cargo. Y se espera que estas cifras se actualicen de cara a 2026.

Un factor esencial a tener en cuenta es que todo ingreso extra cuenta: desde rentas pequeñas hasta beneficios puntuales. En los casos en donde el total anual supere el límite, la Seguridad Social retirará el complemento.

El control que se aplicará a todas las pensiones a partir de 2026. (Fuente: archivo)

El nuevo control automático y la revisión de los ingresos aplicables para todos los jubilados

Hasta ahora, el complemento a mínimos solo se revisaba a través de la declaración de la Renta presentada todos los años y algunas comprobaciones puntuales establecidas por la Seguridad Social. Sin embargo, a partir de 2026 los mecanismos serán distintos.

Para empezar, habrá cruces de datos entre la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. De esta manera se busca detectar si un pensionista supera los límites de ingresos permitidos. Además, se llevará a cabo una revisión periódica de los ingresos declarados, con rendimientos de trabajo, alquileres y capital.

En consecuencia, distintos pensionistas podrían perder el complemento aun cuando los ingresos que le hagan superar el límite sean esporádicos y no permanentes. Según los datos actuales, se estima que el 20 % de las pensiones en España perciben el complemento a mínimos. Eso implica que el potencial impacto social podría ser amplio y afectar a muchos jubilados que tienen pensiones que no llegan al mínimo legal.

Todos los jubilados que reciban ingresos puntuales y que superen el umbral anual serán susceptibles de perder el complemento, al igual que todos aquellos que no declaren correctamente los ingresos o que puedan librarse del control.