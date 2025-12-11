Ayuda de 140 euros para todos los jubilados con hijos: ¿cómo solicitarla y cuáles son los requisitos?

La Seguridad Social tiene una serie de ayudas económicas para distintas personas que no perciben el dinero suficiente de su pensión de jubilación. En España, las mujeres jubiladas cobran 1100 euros mensuales de media, mientras que los hombres perciben en promedio 1600 euros. Sin embargo, para acortar esta diferencia, el Gobierno otorga un complemento en determinados casos.

Se trata del complemento para la reducción de la brecha de género, implementado en 2021, pero que a partir de ahora podrá ser solicitado tanto por mujeres como por hombres que cumplan con ciertos requisitos mínimos. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en varias sentencias que obligan a garantizar la igualdad en el acceso al complemento.

La ayuda tiene el objetivo de compensar el impacto que supone la crianza de los hijos en la carrera laboral. Aunque este fenómeno afecta mayoritariamente a las mujeres, cualquier jubilado con hijos puede solicitarlo para sumar un máximo de 140 euros a su pensión.

El complemento que podrán recibir todos los jubilados que cumplan con este requisito. (Fuente: archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda de 140 euros mensuales?

El complemento por brecha de género se trata de una prestación que tiene una cuantía de 35,90 euros por hijo, con un máximo de cuatro hijos. Para 2025, la cuantía máxima asciende a 143,60 euros al mes, que se suman directamente a la pensión contributiva si se cumple con una serie de requisitos.

El importe está dirigido a quienes reciban una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad reconocida a partir del 4 de febrero de 2021. Para acceder a él es necesario:

Estar adscrito a cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social y solicitar una pensión contributiva de jubilación, incapacidad o viudedad.

Tener hijos inscritos en el Registro Civil.

La pensión debe haber sido reconocida a partir del 4 de febrero de 2021.

A su vez, la Seguridad Social establece ciertas excepciones de personas que no podrán cobrar el complemento. Solo uno de los dos progenitores podrá recibir el importe por los mismos descendientes y tampoco se reconocerá el derecho al padre o madre que haya sido privado de la patria potestad judicialmente ni al que haya sido condenado por violencia.

El monto adicional al que pueden acceder todos los jubilados que cumplan con ciertos requisitos. (Fuente: archivo)

¿Cómo solicitar la ayuda de 140 euros para todos los jubilados?

Aquellos pensionistas que quieran y puedan percibir el complemento para la reducción de la brecha de género, deberán ingresar a la plataforma de “Tu Seguridad Social” mediante cl@ve, DNI o certificado digital o a través de la plataforma habilitada por el INSS si no se cuentan con los métodos de identificación.

En la solicitud correspondiente deberán marcar la casilla específica para la solicitud de este complemento y rellenar los datos relativos a sus hijos. Si no se hace durante la solicitud inicial, también puede pedirse posteriormente, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Según los últimos datos compartidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el complemento es percibido en cerca de un millón de pensiones y su alcance seguirá ampliándose tras la decisión del Supremo de reconocerlo también en hombres.