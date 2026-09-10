Los salarios pierden terreno frente a la inflación: suben un 3,04% mientras los precios avanzan un 4,3% (foto: Shutterstock)

Los salarios pactados en convenio en España subieron una media del 3,04% hasta agosto de 2026, un incremento ligeramente superior al 3,02% registrado en julio. Sin embargo, la mejora quedó por debajo de la inflación, que escaló hasta el 4,3% durante el último mes.

La diferencia entre ambas cifras implica que, en términos generales, los aumentos salariales acordados mediante negociación colectiva avanzan a un ritmo inferior al de los precios. El repunte del IPC estuvo impulsado principalmente por los combustibles y, en menor medida, por los alimentos.

Según los datos del Ministerio de Trabajo recogidos este jueves por EFE, las subidas salariales han ido aumentando progresivamente durante 2026. Comenzaron el año en el 2,87% y ya superan el 3%, aunque todavía están por debajo del crecimiento registrado al cierre de 2025.

Los salarios por convenio suben un 3,04% frente a una inflación del 4,3%

El aumento salarial medio hasta agosto se sitúa dos centésimas por encima del dato acumulado hasta julio, cuando era del 3,02%. Aun así, la distancia respecto a la inflación se amplió después de que el IPC aumentara siete décimas durante agosto.

La evolución también permanece por debajo del cierre de 2025. El año pasado, las subidas pactadas comenzaron en un 3,03% y terminaron diciembre en el 3,53%, mientras que en 2026 arrancaron algo más contenidas, con un 2,87%.

Esta evolución suele ser habitual durante los primeros meses del ejercicio, cuando existe un menor número de convenios cerrados. Conforme avanza el año y se alcanzan nuevos acuerdos colectivos, la subida salarial media puede modificarse.

Además, los incrementos ya superan el 3% recomendado en el anterior V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado entre sindicatos y patronal para el período 2023-2025. Actualmente todavía no existe un nuevo pacto nacional que sustituya aquel marco.

Qué sectores registran las mayores subidas salariales

Las diferencias también son importantes dependiendo del ámbito del convenio. Los acuerdos de grupo de empresa registran una subida media del 2,26%, mientras que en los convenios de empresa el incremento se sitúa en el 2,60%.

Los convenios sectoriales presentan una evolución más favorable, con una subida salarial media del 3,08%, ligeramente superior al promedio general registrado hasta agosto.

Por actividades, el sector servicios encabeza los incrementos, con un 3,07%, seguido muy de cerca por la construcción, donde los salarios pactados aumentan un 3,06%.

Por debajo de la media aparecen la industria, con una subida del 2,95%, y el sector agrario, donde los incrementos salariales se sitúan en el 2,71%.

Los salarios pierden terreno frente a la inflación: suben un 3,04% mientras los precios avanzan un 4,3% (foto: Shutterstock) Shutterstock

Más de 3,4 millones de trabajadores pueden revisar su sueldo con el IPC

Hasta agosto de 2026 había 2.889 convenios colectivos con efectos económicos, que amparaban a casi 8,84 millones de trabajadores. De ellos, 863 incorporaban una cláusula de garantía salarial.

Este mecanismo permite que determinados salarios puedan revisarse al alza en función de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), con el objetivo de limitar la pérdida de poder adquisitivo cuando la inflación supera el incremento pactado inicialmente.

En total, algo más de 3,4 millones de trabajadores cuentan actualmente con este tipo de protección. Aproximadamente un tercio dispone, además, de cláusulas con efectos retroactivos, por lo que las revisiones pueden aplicarse sobre períodos ya transcurridos.

La evolución de los próximos meses será clave para comprobar si las subidas salariales continúan acercándose al ritmo de los precios. Por ahora, los convenios muestran una mejora progresiva, pero el 3,04% de incremento salarial sigue siendo inferior al 4,3% de inflación registrado en agosto.