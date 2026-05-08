El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en abril a 846.454 hogares, en los que residen 2.583.014 personas, con una cuantía media de 540,6 euros al mes por hogar. La nómina total de este mes ha ascendido a 497,2 millones de euros, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos interanuales, la prestación sigue creciendo: en abril de 2026 había 126.911 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone un aumento del 17,7% en los hogares protegidos y del 17,7% en el número de beneficiarios, que ha crecido en 388.428 personas. Más de dos tercios de los hogares que reciben la prestación tienen menores a cargo, lo que representa el 41% del total de beneficiarios, es decir, 1.052.837 personas. Cerca de 142.000 hogares son monoparentales, formados por un solo adulto —habitualmente una mujer— a cargo de los menores. El ministerio subraya que el IMV tiene “un marcado perfil femenino”: el 68% de los titulares de la prestación son mujeres (575.589) y el 53,4% de los beneficiarios también lo son (1.379.839). Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,6 millones de personas en total. Dentro del IMV existe un complemento específico para familias con hijos: el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que en abril llegó a 586.118 unidades de convivencia, con una cuantía media de 66,7 euros por cada menor y de 121,3 euros por hogar. Las cuantías varían según la edad del menor: 115 euros al mes para niños de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años. Una de las características más relevantes del CAPI es que puede recibirse de forma independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Esto significa que no solo llega a familias en situación de pobreza severa, sino también a hogares con rentas bajas o moderadas que no alcanzan el mínimo para acceder al IMV pero sí cumplen los requisitos del complemento infantil.