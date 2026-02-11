Indra está perdiendo la corona que ganó en 2025 tras revalorizar sus títulos el 185%. Y lo hace en manos de ArcelorMittal, que en lo que va de año incrementa su cotización casi el 42%. Mientras a primera hora de la tarde sube otros cinco puntos porcentuales, marcando otro máximo intradía, la acción alcanza los 54,44 euros, superando la barrera psicológica de los 54 euros. Pero hay más, en los últimos cinco días el papel subió su valor el 16,53%. Otro dato para poner de relieve el rally de la acera: Rovi, su más cercano perseguidor, desde enero incrementa el precio de sus acciones poco más del 20%, porcentaje que ubica al laboratorio a unos 22 puntos de distancia de la cabeza del ranking. La explicación hay que buscarla en el actual un escenario que combina una regulación más protectora para los fabricantes europeos y mejores perspectivas para el ciclo del acero. A estos dos factores, hay que añadir un tercero, consecuencia directa de los dos anteriores: la recomendación de las principales casas de análisis de apostar por la compañía. Incluso, los analistas de Jefferies creen que ArcelorMittal está lejos de tocar el techo. En efecto, los expertos del banco de inversión estadounidense hoy elevaron la calificación de la acera de “mantener” a “comprar” con un precio objetivo de 62 euros por acción. Cole Hathorn, el analista de Jefferies que sigue la compañía, argumenta que la industria siderúrgica europea generará beneficios significativamente mayores en el nuevo ciclo económico gracias a las medidas políticas proteccionistas. Y va más allá al destacar que los inversores ya aseguran que “el acero es el nuevo cemento”, por lo que prevén una fase de revalorización plurianual. En tanto, el experto hace una previsión de beneficio operativo para 2027, de 11.700 millones de dólares, cifra que supera en un 15% el consenso. Así, y como de números va la cosa, hay que recordar que ArcelorMittal presentó la semana pasada sus resultados de 2025, con un beneficio neto de 3.152 millones, más del doble que en el ejercicio anterior. Bankinter elevó el precio objetivo de ArcelorMittal hasta los 54,7 euros por acción, además de reiterar su recomendación de “comprar” tras revisar sus previsiones a raíz de los resultados de 2025 y las guías para 2026. Para la entidad naranja, los próximos ejercicios pueden ser favorables para la compañía, que proyecta una mejora de la demanda aparente de acero en 2026 en todas las regiones cercana al 2%, con la única excepción de China. El banco destaca, además, un entorno regulatorio más favorable en Europa, con la entrada en vigor del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y la previsión de nuevas cuotas a la importación a partir del 1 de julio. r r Por otra parte, ve como un atributo positivo el hecho de que ArcelorMittal genera el 31% de su Ebitda en Europa, posición que la acerca al control del 30% del mercado europeo, lo que la posiciona para la mejora de sus ventas, elevar la utilización de su capacidad y mejorar márgenes. En rigor, esta fortaleza en el Viejo Continente pone a salvo a la acera de la posible reducción de las importaciones en Estados Unidos que podrían alcanzar a 10 millones de toneladas. Asimismo, la entidad que lidera María Dolores Dancausa sostiene que el repunte de los futuros del acero registrado en el cuarto trimestre de 2025 debería trasladarse a los resultados en los próximos meses. Aunque avisa de que la cotización ya anticipó parte de la mejora del ciclo, por lo que no descarta una fase de consolidación. Al igual que el resto de los analistas, Renta 4 afirma que los cambios regulatorios en Europa se convirtieron en el principal apoyo para los fabricantes locales y están llevando la cotización a máximos. Para enseguida recordar que la Comisión Europea anunció el aumento de los aranceles del 25% al 50% para las importaciones que superen determinadas cuotas, que además se redujeron un 47% en relación al año pasado. También hace hincapié en la entrada en vigor del CBAM, que grava los productos importados para igualar las condiciones competitivas. Así las cosas, el banco de inversión español espera que estas medidas permitan recuperar parte de la cuota de mercado perdida frente a las importaciones, con impacto tanto en precios como en volúmenes. Anticipa, además, un efecto positivo en otros mercados relevantes para la acera, como Brasil e India. Asimismo, pone en valor la optimización de la base de activos realizada en los últimos años, con la venta de negocios de mayor coste y la incorporación de activos de mayor valor añadido. Y destaca las inversiones estratégicas destinadas a reforzar el posicionamiento del grupo y capturar márgenes más elevados, cuya contribución podría alcanzar los 700 millones de dólares en 2026 y aumentar en ejercicios posteriores. En concreto, cree que estas operaciones, junto con los proyectos estratégicos, serán clave para lograr márgenes estructuralmente más altos y resistir mejor las fases bajas del ciclo. Punto seguido, resalta los avances en descarbonización, “una estrategia que reforzará la ventaja competitiva del grupo al permitirle ofrecer productos más demandados y competitivos en costes”. Renta 4 reitera su recomendación de “mantener” y elevó su precio objetivo hasta los 56 euros por acción, desde los anteriores 39 euros. El anuncio de ArcelorMittar, realizado ayer martes 10 de febrero, también habla de la construcción de un horno de arco eléctrico (EAF) en su planta siderúrgica de Dunkerque, en el norte de Francia. El proyecto, que involucra una inversión de 1300 millones de euros, se considera un paso clave en la estrategia para descarbonizar la producción de acero en Europa La empresa explicó que la inversión se financiará mediante el mecanismo francés de certificación de eficiencia energética (CEE), que cubrirá aproximadamente el 50 % del coste del proyecto, a la vez que destacó que la decisión de iniciar la construcción fue posible tras una serie de cambios en el marco regulatorio de la Unión Europa (UE), en particular en lo que respecta a las restricciones a las importaciones desleales de acero mediante contingentes arancelarios (TRQ) y la adaptación del mecanismo CBAM. La puesta en marcha del nuevo horno eléctrico de arco, con una capacidad de 2 millones de toneladas de acero al año, está prevista para 2029. El uso de la tecnología de arco eléctrico triplicará las emisiones de CO2 (hasta 0,6 toneladas por tonelada de acero) en comparación con la producción en altos hornos. Por último, ArcelorMittal destacó que sin un acceso estable a la electricidad verde, la implementación de proyectos de descarbonización sería imposible.