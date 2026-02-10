Amancio Ortega busca expandir sus negocios a Australia, y lo intentará a través de su sociedad de inversiones Pontegadea que se sumó a un grupo inversor liderado por el grupo financiero global Macquarie para adquirir el grupo logístico Qube Holdings, para lo cual presentó una oferta no vinculante que valora la empresa, también australiana, en 11.600 millones de dólares australianos, que al cambio representan unos 6900 millones de euros. La noticia, adelantada por ‘Financial Review’, dice que el grupo inversor incluye en el consorcio a los fondos Brighter Super, Mercer y Unisuper. Los cuatro socios tienen una participación combinada del 18,44% e incluye la participación existente del 15,1% de UniSuper. El interés de Macquarie por Qube no es nuevo. Macquarie, cuya central se encuentra en Sidney y realiza inversiones y servicios financieros en 28 países, el pasado 24 de noviembre presentó una propuesta por la compañía de logística, por la que ofreció 5,2 dólares australianos (3,10 euros) por cada uno de sus títulos, equivalente a una prima del 28% respecto al cierre inmediatamente anterior a la presentación de la proposición. Por su parte, la operación de adquisición propuesta por el consorcio del que forma parte Pontegadea, sería recomendada por el directorio de Qube si surge una presentación formal en la próxima semana. Este paso responde al buen recibimiento que tuvo la oferta por los inversores minoritarios del grupo logístico. Por lo que la compra, en caso de llegar a buen término, no se producirá mediante una OPA, sino con un acuerdo aprobado en junta de accionistas. En cuanto a los socios del consorcio liderado por Macquarie, surgieron de un proceso de selección “poco formal”, según la definió ‘Finacial Review’. El medio explica que la elección de las empresas que acompañan a la sociedad de inversión, entre cuyos accionistas se encuentra su CEO Shemara Wikramanayake, se llevó a cabo después de que varios de los socios habituales de la empresa australiana rechazaran coinvertir en Qube, entre ellos Australian Retirement Trust, PSP Investments de Canadá y Aware Super. Macquarie contó con un periodo de exclusividad que venció el primer día de febrero. Así las cosas, la sociedad australiana comunicó ayer a la Australian Securities Exchange (ASX), la Bolsa de valores de Australia, el bid conduct agreement, en el que se determina el resto de los nombres del consorcio. En el comunicado remitido a la ASX, las compañías acordaron trabajar juntas para evaluar, desarrollar y negociar la transacción. El acuerdo de intenciones también determina que, si bien actúan como un consorcio, cada parte mantiene su propia capacidad de decisión independiente y realiza su propia due diligence sobre Qube. Por último, si un miembro decide retirarse del consorcio, debe notificarlo puntualmente a Macquarie por escrito “en cualquier momento” antes de la ejecución del plan para estructurar la transacción (scheme implementation deed). Lo cierto es que si finalmente se concreta la compra de Qube, esta sería la primera inversión de Pontegadea en Australia, negocio que responde a la estrategia de diversificación de la compañía. Vale destacar que la firma inversora del dueño de Inditex, cuyo core business es el negocio inmobiliario, y que cuenta con una cartera supera los 20.000 millones de euros, invirtió en logística y bienes raíces en Estados Unidos donde se hizo con almacenes logísticos, mientras el pasado mes de julio se hizo con el 49% del grupo británico portuario PD Ports, tras cerrar un acuerdo con Brookfield. En cuanto a Qube, se dedica a proveer servicios de logística integral, que incluye el almacenaje, los puertos, el transporte por carretera o la fabricación de contenedores, hecho que lo convierte el mayor proveedor australiano de servicios logísticos para importación y exportación. Sus operaciones abarcan el arrendamiento de contenedores, terminales de carga y servicios de transporte por carretera y ferrocarril. Además opera en el mercado minero, energético y de la construcción. Portfolio de actividades que desarrolla con una plantilla de 10.000 empleados. Así pues, Qube está organizada en dos divisiones que abarca una operativa y la participación del 50% en Patrick Terminals, el principal operador de terminales de contenedores de Australia. En tanto, la división operativa comprende las unidades de negocio Qube Logistics and Infrastructure y Qube Ports and Bulk. También hay que destacar que se trata de una de las pocas empresas de infraestructura cotizadas que quedan en Australia. De acuerdo a Dow Jones Newswires, las compañías que se retiraron de la Bolsa de Valores de Australia en la última década incluyen Asciano, el anterior propietario de Patrick Stevedores, en 2016; el inversor energético Spark Infrastructure en 2021; y el operador de electricidad y gas AusNet y el Aeropuerto de Sídney en 2022. La compañía informó ayer martes que las ganancias mejoraron en sus principales divisiones durante el tercer trimestre, lo que respalda unas condiciones de negociación que calificó de satisfactorias, mientras que una perspectiva más sólida a corto plazo impulsó al alza el precio de sus acciones. La cotización subió hasta un 4% hasta alcanzar 221,32 dólares australianos, incremento que marca su mayor ganancia porcentual diaria desde mediados de octubre, superando el avance del 0,3% del índice de referencia. Asimismo, en sus indicadores a corto plazo, el banco señaló que espera que los ingresos relacionados con inversiones en Macquarie Capital aumenten, que los otros ingresos operativos netos en Macquarie Asset Management sean significativamente superiores y que los ingresos por materias primas en Commodities and Global Markets (CGM) también se incrementen.