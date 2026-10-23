El ajuste horario se realiza dos veces al año en España, de acuerdo con el calendario establecido por la normativa europea.

El horario de invierno comenzará en España durante la madrugada de este fin de semana, del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026, cuando los ciudadanos deberán atrasar sus relojes una hora. A las 3:00 de la madrugada volverán a ser las 2:00 en la Península y Baleares, mientras que en Canarias el cambio se producirá a las 2:00, que pasarán a ser la 1:00.

Esta modificación permitirá disponer de una hora adicional de descanso esa noche, aunque también alterará la distribución de la luz solar durante el día.

El ajuste horario se realiza dos veces al año en España, de acuerdo con el calendario establecido por la normativa europea. Su objetivo original fue aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo energético, aunque los beneficios actuales de esta medida continúan sujetos a debate.

Con la llegada del horario de invierno, amanecerá y anochecerá una hora antes según el reloj respecto de los días anteriores. Este cambio también puede afectar temporalmente a los hábitos de sueño, la concentración y las rutinas cotidianas, especialmente entre las personas más sensibles a las modificaciones de horario.

¿Hasta qué fecha estará vigente el horario de invierno?

El cambio de hora tendrá lugar el domingo 25 de octubre de 2026, último domingo del mes. En la España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla, los relojes deberán atrasarse de las 3:00 a las 2:00 de la madrugada. En Canarias, donde existe una hora menos respecto de la Península, las 2:00 pasarán a ser la 1:00.

El horario de invierno comenzará en España durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026, cuando los ciudadanos deberán atrasar sus relojes una hora. Shutterstock

Los teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos que tengan activada la actualización automática de la zona horaria realizarán el ajuste sin intervención del usuario. En cambio, los relojes analógicos y aquellos dispositivos que no dispongan de esta función deberán modificarse manualmente.

El horario de invierno permanecerá vigente hasta el domingo 28 de marzo de 2027, cuando España volverá al horario de verano. En esa fecha, los relojes se adelantarán una hora: a las 2:00 serán las 3:00 en la Península y Baleares, mientras que en Canarias la 1:00 pasará a ser las 2:00.

¿Cómo afecta el cambio de hora de invierno al sueño y al consumo eléctrico?

El retraso de los relojes puede provocar alteraciones temporales en el ritmo circadiano, el mecanismo biológico que regula los ciclos de sueño y vigilia. Aunque el cambio permite dormir una hora más durante esa madrugada, algunas personas pueden experimentar cansancio, dificultades para conciliar el sueño o problemas de concentración durante los días posteriores.

El horario de invierno permanecerá vigente hasta el domingo 28 de marzo de 2027, cuando España volverá al horario de verano. Shutterstock

Los niños, las personas mayores y quienes presentan trastornos del sueño pueden ser especialmente sensibles a estas modificaciones. Para facilitar la adaptación, los especialistas recomiendan mantener horarios regulares de descanso, aprovechar la luz natural durante la mañana y reducir la exposición a pantallas antes de acostarse .

En cuanto al consumo eléctrico, el cambio de hora se adoptó históricamente como una medida de ahorro energético. Sin embargo, su eficacia actual genera debate debido a la evolución de los hábitos de consumo, la iluminación eficiente y el uso de sistemas de climatización.

Por este motivo, no puede establecerse un ahorro uniforme para todos los hogares españoles, ya que depende de sus necesidades energéticas y rutinas diarias.