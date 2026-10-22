Gonzalo Flores Martín, albañil autónomo de Valladolid, reveló cuánto ingresa mensualmente por sus trabajos de construcción.

El sector de la construcción en España ofrece oportunidades laborales para trabajadores especializados, pero también enfrenta importantes desafíos. La falta de profesionales cualificados y las exigencias físicas de determinados oficios dificultan el relevo generacional.

Esta realidad es la que describe Gonzalo Flores Martín, un albañil autónomo de 41 años que decidió emprender después de acumular más de dos décadas de experiencia laboral en distintos sectores.

Natural de Velascálvaro, un municipio de Valladolid, el trabajador fundó su propia empresa en marzo de 2026. En una entrevista concedida a El Español de Castilla y León, e xplicó cuánto dinero ingresa cada mes y cuáles son las dificultades de trabajar por cuenta propia.

“Se cobra bien si trabajas, pero es una profesión dura”, aseguró el albañil, quien considera que la constancia es fundamental para conseguir estabilidad económica en este oficio.

¿Cuánto gana un albañil autónomo en España?

La albañilería es uno de los oficios tradicionales que enfrenta dificultades para atraer a nuevas generaciones de trabajadores en España. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista

Uno de los aspectos más destacados de su testimonio es la diferencia entre los ingresos que genera su actividad y los gastos que debe afrontar como trabajador autónomo.

“Cobro entre 3000 y 4000 euros al mes y en gastos tengo entre 800 y 1000”, explicó Gonzalo, que también manifestó su malestar por la carga fiscal que soportan los trabajadores por cuenta propia.

De trabajar en una bodega a crear su propia empresa de construcción

La trayectoria laboral de Gonzalo comenzó cuando tenía apenas 16 años. Sus primeros empleos fueron durante los veranos, trabajando con maquinaria vinculada al sector de la patata en su pueblo.

Posteriormente, encontró trabajo en bodegas, donde se dedicaba al embotellado de vino. Sin embargo, mientras desarrollaba esas tareas, comenzó a recibir encargos relacionados con la albañilería y el revestimiento de viviendas. “Cuando trabajaba en la bodega, me salían trabajos relacionados con el mundo de la construcción”, recordó durante la entrevista.

Entre los 30 y los 38 años combinó ambas actividades hasta que decidió dedicarse exclusivamente a la construcción.En 2026 creó su propia empresa, denominada Gonzalo Flores, donde trabaja junto a otro empleado. Actualmente ofrece servicios de albañilería, revestimientos de mortero monocapa, trabajos de yeso y pequeñas reformas de viviendas.

La advertencia de Gonzalo sobre la falta de albañiles en España

Un albañil autónomo puede facturar miles de euros mensuales, aunque debe afrontar gastos de actividad, cotizaciones e impuestos. Magnific.

Más allá de los ingresos, el albañil considera que uno de los principales problemas de su profesión es la escasez de trabajadores jóvenes interesados en incorporarse al sector.

“Faltan bastantes profesionales”, advirtió durante la entrevista, en la que también expresó su preocupación por la continuidad del oficio.

Gonzalo considera que la construcción puede ofrecer una salida laboral a quienes estén dispuestos a aprender y asumir las exigencias del trabajo. Sin embargo, reconoce que las tareas requieren esfuerzo físico, dedicación y experiencia.

Su preocupación se concentra especialmente en el relevo generacional. A su juicio, la falta de nuevos trabajadores podría agravar las dificultades que ya atraviesa el sector para encontrar mano de obra especializada.

¿Vale la pena trabajar como albañil autónomo en España?

Para Gonzalo, trabajar por cuenta propia tiene ventajas, aunque también implica asumir responsabilidades que van más allá de realizar las obras.

Además de ejecutar los encargos, un autónomo debe organizar su actividad, gestionar los gastos, cumplir sus obligaciones fiscales y mantener una cartera de clientes que le permita generar ingresos de manera continuada.

En su caso, considera que la construcción le ha permitido construir un proyecto empresarial después de años de experiencia en otros empleos.

Su historia refleja las oportunidades económicas que pueden ofrecer los oficios especializados, pero también las dificultades de emprender en un sector exigente, donde la facturación mensual no debe confundirse con el dinero que finalmente gana el trabajador.