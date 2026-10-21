Los clientes de Banco Santander que tienen domiciliada su pensión cobrarán la prestación de octubre de 2026 el día 25.

En España, más de 9,5 millones de personas reciben pensiones contributivas de la Seguridad Social, según los datos oficiales de septiembre de 2026.

Los clientes de Banco Santander que tienen domiciliada su pensión cobrarán la prestación de octubre de 2026 el día 25, según la información oficial de la entidad.

El banco ofrece el adelanto del ingreso a través de su programa Santander Sénior, que permite domiciliar la pensión y acceder a una cuenta sin comisiones si se cumplen las condiciones de uso. La entidad también facilita el traslado de la prestación desde otro banco, tanto por internet como en una oficina.

¿Cuándo cobran los jubilados de Santander en octubre de 2026?

Banco Santander anuncia en su web oficial que adelanta el ingreso de las pensiones al día 25 de cada mes , con la excepción de las prestaciones de Clases Pasivas del Estado. En octubre de 2026, el día 25 cae en domingo. La entidad no especifica en esa página qué fecha aplica cuando el día habitual de pago coincide con un día no laborable.

El banco ofrece el adelanto del ingreso a través de su programa Santander Sénior. Shutterstock

Los clientes pueden comprobar el ingreso a través de la aplicación, la banca digital o los canales de atención de Santander para conocer la fecha efectiva del abono.

El calendario bancario es distinto del plazo legal de la Seguridad Social. El artículo 24 del Real Decreto 696/2018 establece que los pagos mensuales de las pensiones deben figurar en la cuenta de los beneficiarios el primer día hábil del mes en que se realice el pago y, como máximo, el cuarto día natural de ese mes. Este plazo legal no impide que las entidades financieras adelanten el dinero a sus clientes. Al contrario, los bancos lo utilizan como parte de sus servicios comerciales.

¿Cómo abrir una cuenta en Santander para cobrar la pensión?

Los jubilados pueden abrir una Cuenta Santander a través de la página web oficial del banco o acudir a una oficina. La entidad permite realizar el trámite por internet y ofrece ayuda para trasladar la pensión desde otra entidad sin coste. Los interesados deben completar el proceso de identificación y aportar la documentación que solicite el banco.

Los clientes de Banco Santander que tienen domiciliada su pensión cobrarán la prestación de octubre de 2026 el día 25. Shutterstock

La cuenta puede quedar exenta de comisiones si el cliente domicilia su pensión y cumple las condiciones de uso que establece Santander. Entre ellas, la entidad señala la necesidad de pagar al menos tres recibos o realizar seis operaciones con tarjeta. Antes de contratar el producto, conviene revisar las condiciones y posibles exclusiones en la información precontractual.

La solicitud puede iniciarse en la web oficial de Santander Sénior, donde figuran los requisitos, las condiciones de la cuenta y las opciones para domiciliar la pensión.