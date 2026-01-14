Bankinter entra en el capital de Bit2Me tras sumarse a una ronda de 30 millones de euros y refuerza la apuesta de la banca española por el negocio cripto regulado

El quinto banco de España ingresa al negocio cripto en una plataforma en la que cada vez más la banca va entrando en el negocio de las criptomonedas. De hecho, para las principales entidades financieras españolas el ejercicio pasado fue el año en el que salieron a apostar fuertemente por los productos cripto. Algunas de ellas optaron por ofrecer servicios de compraventa y custodia de monedas virtuales; otras, quizás más cautelosas en este segmento aún incipiente, prefirieron una alternativa más conservadora como invertir en empresas comercializadoras y gestoras de criptomonedas y activos digitales, especializadas en la tecnología blockchain.

Bankinter se anota en este segundo grupo. La entidad naranja alcanzó un acuerdo de inversión con Bit2Me , empresa líder en activos digitales española del mercado hispanohablante, por el que adquiere una participación de su capital, y se suma así a la ronda de 30 millones anunciada en agosto pasado.

La fintech Bit2Me consolida su posición tras atraer a grandes bancos e inversores internacionales. Bankinter

La ronda se inició en agosto de 2025 liderada por Tether, emisor de una de las principales monedas del mercado, que adquirió en esa oportunidad una participación minoritaria para impulsar la expansión de Bit2Me en la Unión Europea y Latinoamérica.

Ahora se sumó Bankinter. El quinto banco español explicó que el objetivo de esta inversión es explorar y alcanzar sinergias tecnológicas y de conocimiento. Asimismo, reconoció que a través de este movimiento se posiciona, junto a un socio tecnológico nacional, en el desarrollo de soluciones con tecnologías de registro distribuido (DLT).

En concreto, para Bankinter, esta operación responde a la permanente apuesta de la entidad por la innovación tecnológica y por generar sinergias con startups especializadas en fintech, como es el caso de Bit2Me, “que permitan anticiparse al futuro en el ámbito de las finanzas”, argumentó.

Alianza de peso con un referente en el sector

Desde su fundación en 2014 en Alicante, Bit2Me fue dando pasos que la consolidó como una de las empresas de referencia del sector. El acuerdo de inversión con Bankinter, junto a la obtención por parte de Bit2Me el 29 de julio de este año de la licencia regulatoria europea, y unido al respaldo de socios estratégicos de la talla de Telefónica, Inveready, Investcorp, Tether y BBVA, permitirá a la fintech española acelerar sus planes de expansión en toda la Unión Europea, así como reforzar su presencia en Argentina y otros países de América Latina.

Lo cierto es que la compañía, que emplea a más de 150 profesionales, sigue consolidando su posición como uno de los actores clave del ecosistema cripto tanto en Europa como en el mundo hispanohablante.

Posición que empujó a Bankinter a ingresar en la ronda. Así lo reconoce Pablo Casadío, CFO de Bit2Me, para quien esta alianza ratifica que la banca puede aprovechar nuestro profundo know-how del sector para potenciar su oferta. “En lugar de competir integramos fortalezas”.

Casadío añade que “España y Europa presentan un escenario inmejorable y, gracias a nuestra solidez tecnológica y regulatoria, Bit2Me es el socio ideal para que las entidades financieras capitalicen este entorno, ofreciendo a sus clientes acceso al ecosistema cripto con máxima seguridad y garantías”.

Además de Bankinter y BBVA, que a comienzos de 2024 a través de BBVA Spark, cerró una financiación con Bit2Me, en forma de un préstamo adaptado a empresas de alto crecimiento para apoyar su expansión en el mercado cripto, el grupo de bancos que intervienen en la fintech se completa con Unicaja y Cecabank.

En el caso de la entidad andaluza, en julio de 2024 a través de Unicaja Ventures alcanzó un acuerdo con Bit2Me por el que se hizo con más del 5% de la compañía, participación que la convirtió en la entidad financiera de referencia de la compañía alicantina en España.

En cuanto a la relación con Cecabank, está se formalizó con la alianza que ambas sociedades alcanzaron en junio del ejercicio pasado en la que se incluye una inversión participativa y con el objetivo de impulsar el crecimiento de la Crypto API Bit2Me. Además de construir una solución integral de activos digitales para otras entidades financieras.

La inversión de Bankinter refuerza el avance de los activos digitales y la tecnología blockchain dentro del sistema financiero tradicional.

La primera plataforma en obtener la licencia MiCA

Vale recordar que el año pasado la fintech se convirtió en la primera plataforma cripto en obtener la licencia MiCA de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una autorización que le permite operar en todo el viejo continente con su pasaporte europeo. En estos días Bit2Me está abocada a la obtención de la licencia para prestar servicios de pago bajo PSD2, otorgada por el Banco de España y necesaria para operar ciertos servicios con stablecoins.

La firma gestiona 2500 millones de euros en operaciones y cuenta con un millón de usuarios en más de cien países.